تنفيذ 8868 مشروعا خدميا في 6 مراكز بالبحيرة ضمن مبادرة حياة كريمة

تفقدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة قرى حياة كريمة في مركزي أبو المطامير وحوش عيسى، إذ أكدت أهمية وضرورة المشروعات الجارى تنفيذها لأبناء المحافظة.

وذكرت نائب محافظ البحيرة، أن العمل يجري على قدم وساق لإنجاز المشروعات المخطط لها بمحافظة البحيرة ضمن مبادرة حياة كريمة لتطوير الريف المصري، لارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

تنفيذ مشروعات حياة كريمة في 6 مراكز

وأشارت نائب محافظ البحيرة إلى المتابعة الدورية والمستمرة لكل المشروعات الجاري تنفيذها بالمبادرة، بواقع 8868 مشروعا في شتى القطاعات بـ6 مراكز ضمن المرحلة الأولى، وهي دمنهور، وكفر الدوار، وأبو حمص، وحوش عيسى، وأبو المطامير، ووادي النطرون بإجمالي 42 قرية رئيسية، و238 وحدة قروية، و3967 تابعا، وبلغت المساحة المستهدفة 4569 كم ويستفيد منها 3.5 مليون نسمة.

تغيير شامل فى حياة المواطنين

وأشارت «بلبع» إلى أن حياة كريمة تعمل على إحداث تغيير شامل فى حياة الأفراد وسد الفجوات التنموية بين المراكز والقرى وتمكينهم من الحصول على الخدمات الأساسية، بما يتناسب مع المشروعات القومية التي تنفذها الدولة المصرية لتحسين الظروف المعيشية بالقرى المستهدفة في مختلف القطاعات.