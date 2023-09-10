أستاذ اقتصاد: انضمام أفريقيا إلى تجمع العشرين يزيد فرص الاستثمار الخارجي

قالت الدكتورة سمر الباجوري أستاذ الاقتصاد بكلية الدراسات الأفريقية العليا بجامعة القاهرة، إنَّ كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي في قمة مجموعة العشرين في الهند شهدت التركيز على الغذاء والطاقة وتأثير الأزمات المالية العالمية الأخيرة على تدفقات السلع الأساسي والحبوب.

اقتصاد العالم عانى من تباطؤ معدلات النمو

وأضافت «الباجوري» في حوارها ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وبسنت الحسيني، أنّ اقتصاد العالم كله عانى من تباطؤ معدلات النمو الاقتصاد في الدول المتقدمة والنامية، مشيرةً إلى أنَّ وجود أفريقيا في هذا التجمع مفيد لها ولدول أخرى، خاصة أنَّها تصدر المواد الخام وتعد سوق كبيرة لتصريف السلع.

أفريقيا مورد هام للسلع الأساسية

وتابعت: «أفريقيا تعتبر موردًا هامًا للسلع الأساسية والمواد الخام للصين، كما أنها سوق لتصريف المنتجات الصينية، وبالتالي، فإنها تطرح فرصا للدول الموجودة في قمة العشرين».

وواصلت: «هناك مكاسب كثيرة سعود على القارة الأفريقية من انضمامها لمجموعة العشرين مثل زيادة فرص الاستثمار الخارجي وهو ما يؤدي إلى رفع معدلات النمو الاقتصادي ورفع معدلات التشغيل، ومن ثم، فإن هذا الأمر يؤدي إلى حل مشكلة البطالة ومشكلة الفقر بسبب زيادة دخل دول القارة».