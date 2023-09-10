مراسلة «إكسترا نيوز» تستعرض تفاصيل قمة مجموعة العشرين بالهند

استعرضت إنجي طاهر مراسلة إكسترا نيوز تفاصيل قمة مجموعة العشرين في الهند، إذ أوضحت أنّ القمة انطلقت تحت شعار «أرض واحدة عائلة واحدة مستقبل واحد»، مشيرة إلى أنه تنطلق اليوم أعمال اليوم الختامي للقمة.

وأضافت مراسلة «إكسترا نيوز»، أنّه خلال اليوم الختامي للقمة ستعقد جلسة العمل الثالثة للطاولة المستديرة تحت شعار «مستقبل واحد»، كما أن القمة تطرقت بالأمس إلى ملفات عدة وهي الأزمة الروسية الأوكرانية، وأزمة الغذاء العالمي، كما تم التأكيد على رفض التلويح باستخدام القوة في ضم أي أراضي، كما تم التطرق إلى ملفات التوزيع العادل للثروات وفرص التنمية بين الدول النامية والدول المتقدمة.

مجموعة العشرين

وأشار إلى أن الرئيس السيسي زار قام في الصباح الباكر ضريح مهاتما غاندي برفقة قادة مجموعة العشرين، ووضعوا أكاليل زهور على الضريح، وشارك الرئيس أمس في أعمال الجلسة الإفتتاحية، كما شارك في القمة الأفريقية الأوروبية المصغرة التي عقدت على هامش قمة مجموعة العشرين، وجمعت قادة وممثلين دول ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وهولندا وفرنسا وجنوب إفريقيا ونيجيريا وجزر القمر.

وعقد الرئيس السيسي عددًا كبيرًا من اللقاءات الثنائية مع عدد من الزعماء وآخرها مع رئيس المجلس الأوروبي.