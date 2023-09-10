أستاذ اقتصاد: أفريقيا مفتاح تقدم العالم.. والأزمة الأوكرانية سبب أزمة الغذاء

قال الدكتور محمد الشوادفي، أستاذ الاقتصاد وعميد كلية التجارة الأسبق بجامعة الزقازيق، إنّ أفريقيا قارة بكر ومفتاح تقدم العالم، وهو ما أدركه العالم جيدا في ظل امتلاكها موارد بشرية وطبيعية ضخمة، فضلا عن إمكانيات تجعلها تساعد في إظهار النمو العالمي وتحقيق معدلات كبيرة في الناتج المحلي.

وأضاف الشوادفي في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وبسنت الحسيني، أنّ مشكلة الغذاء كبيرة وعانى العالم منها نتيجة حرب لم تشارك فيها دولة ناشئة، فهي حرب بين دول العالم المتقدمة مثل روسيا وأوروبا وأمريكا على أرض أوكرانيا.

وتابع: «الاقتصاديات الناشئة تأثرت بتبعات الأزمة الروسية الأوكرانية أكثر من الدول المتقدمة ولم يكن لها ذنب فيها، ومن ثم، فإنّ كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي أكدت وجوب ضمانات للعالم النامي والاقتصاديات الناشئة، بخصوص وصول الغذاء إليها».