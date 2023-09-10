صحفية مغربية تشكر الرئيس السيسي والشعب المصري لدعم ضحايا الزلزال

شكرت سهام حليلة، صحفية مغربية الرئيس عبدالفتاح السيسي وحكومته والشعب المصري، على تضامنهم وتقديمهم العزاء للمغرب جراء الزلزال الذي ضرب البلاد، أمس، ونتج عنه عدد كبير للغاية من المصابين والوفيات.

وقالت: «الرئيس السيسي قدّم واجب العزاء للمغرب شعبا وحكومة، وكذلك الدعم، ومستعد أنه يساعد ويرسل فريق لإنقاذ الضحايا والمصابين»، مشيرة إلى أن الشعب المغربي عايش في رعب وخوف من رجوع وتكرر هذه الهزات مرة أخرى.

مازال هناك مواطنين تحت الأنقاض

وأضافت «حليلة»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «8 الصبح» تقديم أية جمال الدين وأسماء يوسف عبر فضائية «DMC»: «شعرت بالهزة الأرضية على الرغم من تواجدي في مكان بعيد عن المنطقة المنكوبة، وكان الزلزال قوي بشدة»، لافتا إلى أن العاهل المغربي، الملك محمد السادس، أمر بنشر القوات المسلحة الملكية، بشكل عاجل، في المناطق المتضررة من الزلزال المدمر الذى ضرب المملكة من أجل انتشال الجثث والضحايا، مؤكدة: «مازال هناك مواطنين تحت الأنقاض».

قرى تدمرت بجميع سكانها

وتابعت: «هناك قرى تدمرت كلها بجميع سكانها، والوضع في المغرب كارثي، ولكن هناك فرق لإنقاذ المواطنين تحت الأنقاض فضلا عن المساعدات الكافية إلى جانب توافر المستشفيات المتحركة»، مشيرة إلى أن هناك مروحيات الآن اتجهت للقرى المنكوبة خاصة القرى المجاورة لمدينة مراكش، مؤكدة على وجود الاستعدادات الشاملة وتوافر الاحتياجات واتخاذ كل الاحتياحات في حالة تكرر هذه الهزات مرة أخرى، وفقا لتوجيهات الملك محمد السادس.