رسالة غير متوقعة من موظف لمديره بعد فوزه بجائزة مالية.. لن تصدق ما قاله

رسالة نصية صريحة إلى رئيسه في العمل، قدمها أمريكي في واقعة تبدو غريبة، وذلك بعد فوزه الكبير في جائزة اليانصيب؛ قائلا خلالها إنه لن يعود إلى مكان عمله مرة أخرى، بحسب ما ذكرته صحيفة «ديلي ستار» البريطانية.

وفاز جيمس كيون، مواطن من ولاية كنتاكي في الولايات المتحدة، بمبلغ 100 ألف دولار في مسابقة يانصيب كنتاكي باوربول الأمريكية، بعد أن تطابقت أربعة أرقام من الكرات البيضاء قبل مضاعفة مكاسبه من خلال استكمال اللعب؛ وبعدها وجه رسالة لمديره: «لقد فزت باليانصيب ولن أعود مرة أخرى، لقد أحببت وظيفتي ولكني كنت أفكر في التقاعد منذ فترة».

وعن تفاصيل القصة من هنــا