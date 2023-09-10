لافروف: «بريكس» تدرس التوسع في استخدام العملات الوطنية والتخلي عن الدولار

صرّح وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، في مؤتمر صحفي على هامش قمة العشرين في الهند، بأنّ مجموعة «بريكس» تبحث سبل إنشاء منصات دفع إضافية، حال اتخاذ قرار للنظر في سبل توسيع استخدام العملات الوطنية في العمليات التجارية، حسب ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية نقلًا عن وكالة «سبوتنيك».

وقال «لافروف»: «فيما يتعلق بالتخلي عن الدولار، هناك بعض التقدم، بما في ذلك في علاقاتنا الثنائية مع الهند، ويمتلك المصدرون لدينا كميات كبيرة جدًا من الروبيات في حساباتهم بالبنوك الهندية، ونحن الآن نبحث في الطرق الممكنة لاستثمارها بطريقة تعود بالنفع على الطرفين».

بحث سبل توسيع استخدام العملات الوطنية

وأضاف لافروف: «نعمل كجزء من مجموعة بريكس، وفي جوهانسبرج، تم اتخاذ قرار للنظر في سبل توسيع استخدام العملات الوطنية في العمليات، وبحثنا في سبل إمكانية إنشاء منصات دفع إضافية، لأنه في الوقت الحالي لدينا فقط منصات يسيطر عليها الغرب».

وتابع رئيس الوفد الروسي في قمة مجموعة العشرين: «الآن في الصين، على سبيل المثال، لدينا عمليات مالية، 70% أو 80% منها تتم بالروبل والرنمينبي، والشيء ذاته ينطبق على الهند، وعندما يرى المجتمع العالمي ما يحدث مع سويفت، وكيف يستخدمها الغرب، وكيف تستخدمها الولايات المتحدة كأداة خاصة بهم، فإنه يدرك أنه لا بد من وجود بديل».

وأشار لافروف، إلى أنّ الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا اقترح آلية مثل تلك داخل مجموعة دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، داخل أمريكا الجنوبية.