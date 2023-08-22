لافروف يصل إلى جنوب أفريقيا لتمثيل روسيا في قمة بريكس.. لماذا تغيب بوتين؟

وصل وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إلى جنوب أفريقيا، اليوم الثلاثاء، لحضور قمة بريكس بدلا من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مدينة جوهانسبرغ، والتي المقرر أن تستمر فعالياتها حتى الخميس المقبل.

وحضر «لافروف» قمة بريكس شخصيا بعد انسحاب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قبل بضعة أسابيع.

قمة بريكس بدون بوتين

وأعلن رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، أن وزير الخارجية الروسي سيشارك في قمة بريكس نيابة عن بوتين، بسبب مذكرة الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية ضده.

وبحسب الصحف الروسية، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مشاركته في قمة بريكس الـ15، خلال الفترة ما بين 22 الي 24 أغسطس الجاري في مدينة جوهانسبرج، من خلال تقنية الفيديو.

وأشار بوتين في بيان رسمي الأحد الماضي، إلي أنه سيطلع المشاركين في قمة بريكس على أولويات الرئاسة الروسية للمجموعة خلال العام المقبل عبر تقنية الفيديو.

قمة بريكس

واجتمع رؤساء دول البرازيل والصين والهند وجنوب إفريقيا إضافة إلى وزير الخارجية الروسي اليوم الثلاثاء، في قمة بريكس دون مشاركة بوتين تحت شعار «بريكس وإفريقيا»، حيث تضم القمة نحو أكثر من 40 دولة، في حين ابدى 23 دولة اهتماما بطلبات رسمية للانضمام.

وقدّمت بشكل رسمي بعض الدول العربية طلبات للانضمام الي قمة بريكس منها الجزائر ومصر والسعودية والإمارات والبحرين والكويت وفلسطين.

ويذكر أن «لافروف»، حضر اجتماع وزراء خارجية البريكس، في جنوب أفريقيا يونيو الماضي، حيث عقد الاجتماع في كيب تاون وحضرته أيضًا الدول الراغبة في الانضمام إلى القمة.