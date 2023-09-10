محافظ القليوبية: تعميم تجربة زراعات الصوب لتحقيق الاكتفاء الذاتي

هنأ عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، المزارعين على مستوى المحافظة، بمناسبة عيد الفلاح المصري الـ 71، والذي يتم الاحتفال به في التاسع من سبتمبر من كل عام منذ صدور قانون الإصلاح الزراعي عام 1952م، جاء ذلك خلال تفقده 14 صوبة زراعية لإنتاج شتلات الخضار على مساحة فدان ونص ورثة الحاج حسين عبد المجيد وثلاجة لحفظ الخضروات والفاكهة بطاقة 500 طن، وتفقد معمل تفريخ به عدد 3 ماكينات تفريخ بطاقة إنتاجية تقدر بـ180 ألف كتكوت / شهر.

وتفقد صوب زراعية لزراعة المانجو والكوسة والخيار على مساحة 12 فدانا باسم ماهر لطفي صليب بحوض الدابة والباشا بمنشأة بنها بمركز ومدينه بنها، وذلك وسط فرحة الفلاحين والمزارعين، معربين عن سعادتهم لدعم المحافظة لهم وحرصه على تشجيعهم.

مشروع الصوب الزراعية

واستهل الهجان بتفقد مشروع الصوب الزراعية بحوض أبو تراب بقرية شبلنجة بمركز ومدينة بنها ، الذي يضم 14 صوبة لإنتاج الخضروات بأنواعها فلفل بلدي و كرنب و قرنبيط و وخس وباذنجان رومي.

استراتيجية تطوير صناعة الدواجن

و في إطار استراتيجية تطوير صناعة الدواجن قام بتفقد معمل تفريخ به عدد 3 ماكينات تفريخ بطاقه إنتاجية تقدر ب 180 ألف كتكوت / شهر بهدف ضمان توفير كتاكيت تسمين ذات جودة عالية للسوق المحلي، وخلال الجولة تفقد ثلاجة لحفظ الخضروات والفاكهة بطاقة 500 طن.

كما تفقد المحافظ صوب زراعية لزراعة المانجو و الكوسة والخيار على مساحه 12 فدان بحوض الدابه والباشا بمنشاه بنها.

جاء ذلك بحضور محمد مرعي رئيس مدينة بنها والمهندس رجب الشحات وكيل وزارة الزراعة

تعميم تجربة زراعات الصوب

وجه محافظ القليوبية بضرورة تعميم تجربة زراعات الصوب، والاستفادة من المدارس الزراعية، وعمل ورش عمل وحملات توعوية لرفع وعي المزارعين بأهمية استخدام هذه الصوب، التي توفر في استخدام المياه، وتعطي إنتاجية مضاعفة، ويتم فيها زراعة المحاصيل في غير أوقاتها لإسهامها في تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب ، بالإضافة إلى توفير المنتجات بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق

وأضاف الهجان أن الدولة المصرية تبذل كل جهد من خلال تحقيق رؤيتها للتنمية المستدامة 2030 ، إلى دمج الفلاح في المنظومة الاقتصادية الرسمية، وتحسين مستوى المعيشة له، وزيادة الإنتاجية الزراعية وسهولة تسويق المنتجات، مؤكدًا أن فلاحي مصر حريصون كل الحرص على دفع عجلة الإنتاج إلى الأمام، وهو ما ظهر جليا في حركة النمو التي حققها ذلك القطاع وهو ما شهدت به المؤسسات الاقتصادية الدولية.

تقدم الهجان بالشكر للعاملين بالقطاع الزراعي، لجهودهم المخلصة في النهوض بالمحاصيل الاستراتيجية، وتواجدهم المستمر مع المزارعين في الحقول، للنهوض بالانتاجية الزراعية بالقليوبية .