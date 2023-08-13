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استشاري خصوبة الأراضي: مشروع الصوب الزراعية وفر الخضروات بأسعار مناسبة

كتب:

شريف سليمان
11:14 م | الأحد 13 أغسطس 2023
الصوب الزراعية

الصوب الزراعية

قال الدكتور عبد الباسط العقيلي، استشاري خصوبة الأراضي وتغذية النباتات، إن مشروع الصوب الزراعية، وفر الخضار طول السنة بأسعار مناسبة، ومنع الطفرات في الأسعار، بسبب الفجوات بين العروات.

الزيادات مقبولة

أضاف العقيلي، خلال لقائه ببرنامج «آخر النهار» مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة «النهار»: «محدش فينا حس بطفرة في أسعار الخضار السنة دي، أو أن سلعة معينة مش موجودة، وحتى لو السعر مرتفع شوية عن الطبيعي فده طبيعي، لك مفيش طفرات كبيرة في الأسعار، لكن الزيادات مقبولة».

مشروع الصوب الزراعية وفر الخضار وجعل مصر تصدرها

ولفت إلى أن مشروع الصوب الزراعية وفر الخضار، وصدرت مصر الخضروات بمئات ملايين الدولارات، إضافة إلى أنه وفر فرص عمل لحوالي نصف مليون مواطن، بين مهندسين وعمالة ثابتة وموسمي، وشغل لعشرات الآلاف من عربات النقل.

وأوضح استشاري خصوبة الأراضي وتغذية النباتات: «لما كان بتحصل موجة برد كان الخضار كله بيبوظ، أو عاصفة ترابية، وبسبب الصوب الزراعية الخضروات المصرية محمية».

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