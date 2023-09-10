المشدد 6 سنوات لمتهم بالاتجار في الهيروين وإحراز سلاح بسوهاج

أصدرت محكمة جنايات سوهاج اليوم الأحد، حكما بمعاقبة المتهم «م.ن .م» عامل، بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لاتهامه بالاتجار في الهيروين، بدائرة مركز أخميم.

المتهم حول منطقة سكنه وكرًا لممارسة نشاطه

تعود أحداث القضية إلى بدايات العام الجاري بدائرة مركز أخميم، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، إخطارا بورود معلومات لمركز شرطة أخميم، مفادها قيام المتهم بالاتجار في الهيروين وترويجه على عملائه.

القبض على المتهم وبحوزته 16 كيسا

وعقب إجراء التحريات وتقنين الإجراءات، تم القبض على المتهم وبحوزته 16 كيسا من الهيروين، وبمواجهته اعترف بالاتجار فى المخدرات وتمت إحالة القضية إلى محكمة جنايات سوهاج التي أصدرت حكمها السابق.