«زوروني كل سنة مرة».. إبداع «يعيش العمر كله»

«زورونى كل سنة مرة» تلك الكلمات التى عاشت مئات السنين، ولم يستطع أحد أن يتمالك دموعه بمجرد سماعها تدوى فى المكان، استمرت تلك الأغنية سنوات طويلة، عاش معها الكثير من آلام الوحدة والقهر، ووجدوا متنفساً عند سماع ألحان الراحل سيد درويش، الذى ترجم كلمات المؤلف الغنائى محمد يونس فى أغنية تحمل الكثير من الأوجاع.

وترجع قصة الأغنية إلى أن المؤلف الغنائى محمد يونس مرض ذات مرة ولزم الفراش، ولم ينفعه أى علاج أو أدوية، فوصل خبر مرضه إلى الجميع وبدأ يزوره الأهل والأصدقاء والزملاء، ومن بين الزائرين كانت شقيقته الوحيدة، التى حدثت بينهما قطيعة بسبب الميراث، ولكن زيارتها له كان وقعها طيباً على قلبه، وبدأ من بعدها فى كتابة تلك الكلمات. استطاعت هذه الأغنية أن تعيش سنوات طويلة، كما غنّاها كبار النجوم فى مصر والوطن العربى، ولكن أول من قام بغنائها الفنان حامد مرسى، وظل يردّدها أكثر من مطرب، وصولاً إلى السيدة أم كلثوم، ومن المطربات اللاتى كن سبباً فى شهرة الأغنية بصورة كبيرة الفنانة «فيروز»، التى قدّمت الأغنية بإحساس كبير اقشعرت له الأبدان.

وقد سبق وقال عنها الملحن زياد رحبانى فى لقاء تليفزيونى: «كنا نقوم بعمل مكساج ذات مرة لأعمال فيروز عام 2000، وكنا نعيد ونُكرر كثيراً، وكان يجلس فى غرفة مجاورة لنا موسيقى ألمانى يقوم بعمل مختلف عنا. وعندما خرجت من الاستوديو شاهدت مهندساً يتحدث معه باللغة الألمانية، وحضر إلىّ وسألنى عما إذا كان يمكن لهذا الموسيقار أن يدخل الغرفة معنا لسماع أغنية «زورونى كل سنة مرة» من الداخل، لأنه كان قد سمعها من خلف الباب، فرحّبت به وبعد سماعه للأغنية وجدته منبهراً وسألنى من لحّن هذه الأغنية؟ فأجبته بأنه ملحن مصرى يُدعى سيد درويش، الذى توفى فى عام 1923».

ولا يمكن أن نغفل عدداً من النجوم والنجمات، الذين قدّموا تلك الأغنية من جديد بصوتهم، منهم التونسية حبيبة مسيكة، الشيخ إمام، كارم محمود، زكى مراد، أميمة خليل، صباح فخرى، اللبنانية كارلا شمعون، وعدد آخر من المطربين المصريين، منهم «إيمان البحر درويش، حنان ماضى، إيهاب توفيق، الفنانة هايدى موسى، دنيا سمير غانم، محمد الحلو، حمزة نمرة».