الوقوف دقيقة حدادا على ضحايا زلزال المغرب في حفل «الصحفيين» بذكرى سيد درويش

طالب محمود كامل، عضو مجلس نقابة الصحفيين، الوقوف دقيقة حداد على أرواح ضحايا زلزال المغرب، قبل بدء احتفالية النقابة بمرور 100 عام على ذكرى وفاة سيد درويش، مقدمًا خالص التعازي للشعب المغربي وأهالي الضحايا.

وأشار «كامل» إلى أن الأسبوع المقبل تنظم اللجنة الثقافية بالنقابة احتفالية يحييها الموسيقار سليم سحاب، وفرقة أبناء مصر، برعاية وزارة التضامن الاجتماعي، موجهًا الشكر للوزيرة نيفين القباچ على تعاونها المستمر والمثمر مع نقابة الصحفيين.

علي الحجار يحيي حفل نقابة الصحفيين

يحيي الفنان الكبير علي الحجار، احتفالية نقابة الصحفيين، التي تنظمها اللجنة الثقافية والفنية بمناسبة مرور 100 عام على رحيل فنان الشعب سيد درويش، تحت عنوان «مئوية فنان الشعب»، وذلك اليوم الأحد برعاية قناة «الحياة».

وتنظيمًا لآلية دخول الزملاء الصحفيين وضيوف النقابة للحفل تقرر أن تكون الأولوية لدخول المسرح فى تمام الساعة الثامنة مساءً لعضو النقابة بعد إظهار كارنيه النقابة، ويسمح له بدخول مرافق واحد فقط من أسرته، ولن يسمح بدخول غير أعضاء النقابة حتى يتمكن أكبر عدد من الزملاء من حضور الحفل، كما تتوافر شاشتا عرض كبيرتان لنقل الحفل للزملاء وأسرهم فى بهو الدور الرابع، وبكافتيريا النقابة بالدور الثامن.

وتستمر فعاليات الاحتفال بمئوية فنان الشعب سيد درويش الأسبوع المقبل على أن تنتهى بتنظيم حفل آخر كبير سيُعلن عنه خلال ساعات، إضافة لتنظيم حلقة نقاشية وندوة شعرية عن سيد درويش.