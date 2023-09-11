«الري» تشارك في اجتماعات مجلس المحافظين العالمي للمياه

شارك ممثلو الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل والمركز القومي لبحوث المياه التابع لوزارة الموارد المائية والري في الاجتماع الرابع والثمانون لمجلس محافظين المجلس العالمي للمياه والذى من المقرر عقده في العاصمة الصينية بكين خلال الفترة من 9 إلى 10 ديسمبر.

مناقشة أهم الأنشطة ومخرجات لجنة الحوكمة لتحسين أداء المجلس العالمي للمياه

وتمّ اعتماد محضر الاجتماع السابق الذي عُقد افتراضياً في 15 يونيو 2023، كما تمّ مناقشة أهم الأنشطة خلال الفترة الماضية، وأهم مخرجات لجنة الحوكمة بهدف تطوير وتحسين أداء المجلس العالمي للمياه.

مناقشة إجراءات الإعداد للمنتدى العالمي العاشر للمياه

وقالت وزارة الري إنَّه تمّ مناقشة إجراءات الإعداد للمنتدى العالمي العاشر للمياه الذى سيُعقد في مدينة بالي بإندونيسيا في مايو 2024 والجهود التي تمت في هذا الشأن، وتشكيل مجموعات العمل المختلفة والتي بدأت في اجتماعاتها الافتراضية للإعداد للمنتدى، وكذلك تمّ استعراض موقف تقديم ملفات وعروض تنظيم المنتدى العالمي الحادي عشر المزمع عقده عام 2027.