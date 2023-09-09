وزير الري: تحية للفلاح المصري على جهوده في تحقيق الأمن الغذائي

توجه الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري بالتهنئة لجموع الفلاحين المصريين، بمناسبة الاحتفال بعيد الفلاح والذي يأتي يوم 9 سبتمبر من كل عام، مؤكّدًا أنَّ هذا الاحتفال يأتي تكريمًا للفلاح المصري على جهوده المتواصلة لخدمة الاقتصاد المصري وتحقيق الأمن الغذائي على مر السنين.

تطوير منظومة توزيع المياه

أشار «سويلم»، إلى أنّّه تمّ تطوير منظومة توزيع المياه وفكر الإدارة خلال الفترة الماضية الأمر الذي أدى لنجاح منظومه الري في مواجهه الطلب غير المسبوق على مياه الري والشرب خلال موسم الصيف للعام الحالي والناتج عن موجات الحرارة غير لمسبوقة.

وأكّد أنَّ كل المشروعات التي تقوم الوزارة بتنفيذها حالياً في مجال المياه تهدف لخدمة المزارعين في المقام الأول، وضمان توفير كل الاحتياجات المائية التي يتطلبها القطاع الزراعي في مصر.

تطهير 33 ألف كيلو متر من الترع بمختلف المحافظات

وتعمل وزارة الري سنويًا على تطهير 33 ألف كيلومتر من الترع بمختلف المحافظات، كما تم قبل فترة أقصى الاحتياجات وضع خطة عاجلة لتطهير كل أطوال الترع المصابة والتي تم خلالها تطهير حوالى 16800 كيلومتر من الترع، كما تواصل الوزارة التنسيق مع أجهزة وزارة الزراعة للمرور على المساقي الخصوصية واتخاذ اللازم نحو تطهيرها حال الحاجة لذلك لضمان وصول مياه الري للأراضي الزراعية.

وتشارك وزارة الري بشكل محوري في أعمال المبادرة الرئاسية «حياه كريمة»، إذ تم تأهيل 3100 كيلومتر من الترع بمراكز المبادرة، ويجرى حالياً العمل على تأهيل ترع بأطوال 1400 كيلومتر، كما دبرت الوزارة 134 قطعة من الأراضي من منافع الري بمساحة تجاوز 248 ألف متر مربع وذلك لإقامة 149 مشروعا خدميا عليها لخدمة المواطنين بمراكز المبادرة، كما تمّ الانتهاء من تأهيل ترع بأطوال تصل الى 7186 كيلومترا بمختلف المحافظات ، وجارى العمل على تأهيل ترع بأطوال تصل الى 3129 كيلومترا.

وبالتكامل مع أعمال تطهير وتأهيل الترع يتواصل العمل على صيانة منظومة الصرف الزراعي بشقيه العام والمغطى، إذ تعمل هيئة الصرف سنويا على تطهير مصارف زراعية عمومية بأطوال تصل إلى 22 ألف كيلومتر لـ4444 مصرفا، وتنفيذ أعمال توسيع وتعميق للمصارف المكشوفة بكميات حفر تصل إلى 10 ملايين متر مكعب.

كما يتمّ تنفيذ أعمال الصرف المغطى بالأراضي القديمة وإحلال شبكات الصرف المغطى التي انتهى عمرها الافتراضي، إذ تمّ خلال العام المائي السابق الانتهاء من تنفيذ الصرف المغطى في زمام 89 ألف فدان ، ومن المستهدف خلال العام المائي القادم تنفيذ الصرف المغطى في زمام 60 ألف فدان .

تجديد محطات الري والصرف وإنشاء أخرى جديدة

كما يتواصل العمل على إحلال وتجديد محطات الري والصرف القائمة أو إنشاء محطات جديدة بمعرفة مصلحة الميكانيكا والكهرباء لخدمة قطاعات الزراعة واستصلاح الأراضي والوفاء بالاحتياجات المائية المختلفة، إذ تمّ الانتهاء مؤخرا من تنفيذ العديد من مشروعات إنشاء محطات الرفع مثل محطات (الحارس - سهل جنوب الحسينية - بني حميل - طابيه العبد - قوته - السلسلة الجديدة - الغرق السلطاني 1 و2 و3 - فارسكور الجديدة - الفارما الجديدة - سيدمنت أ - البطس الجديدة - بنى صالح الجديدة - دير السنقورية - مصرف 7- المراشدة الجديدة - الخيرى والدشودى وتروجا وشريشرا - بحر البقر الرئيسية - شادر عزام - جنوب بورسعيد الجديدة - إسنا 1 الجديدة)، وجار تجارب التشغيل لمحطتي تل العمارنة 1- 2 وإحلال وتجديد محطة التحرير بمحافظة البحيرة.

كما تواصل وزارة الري العمل على تأهيل وإحلال وصيانة المنشآت المائية، إذ يجرى حاليا تنفيذ مشروع إنشاء مجموعة قناطر ديروط الجديدة على ترعة الإبراهيمية لتحسين أعمال الري في زمام 1.60 مليون فدان، كما يجرى حالياً تحديث أنظمة تشغيل بوابات هويس ومفيض سد دمياط وأعمال الخدمات الاستشارية الهندسية للمشروع، والمرحلة الثانية من عملية تحديث أنظمة تشغيل بوابات مفيض إسنا، وتحديث أنظمة تشغيل قناطر نجع حمادي الجديدة، وصيانة قناطر إدفينا، وتدعيم قناطر أفمام الترع الآخذة من ترعة الإبراهيمية أسفل خط السكة الحديد (القاهرة - أسوان)، والقيام بعمل دراسة هيدروليكية إنشائية بيئية لإنشاء قنطره فم بحر مويس الجديدة، كما تمّ نهو عملية تدعيم وتأهيل قناطر زفتى على فرع دمياط ، وتدعيم كوبرى قنطرة جمجرة على الرياح التوفيقي، وصيانة قنطرة كفر ربيع ، ونهو عمرة هويس فم الإسماعيليه الجديد وهويس سرياقوس.

إعداد قاعدة بيانات تتضمن حصرا بكل المنشآت القائمة على المجاري المائية

كما تمّ إعداد قاعدة بيانات تتضمن حصر بكل المنشآت القائمة على المجاري المائية (أفمام الترع – قناطر الحجز – الكباري – السحارات – محطات الرفع) بإجمالي 47 ألف منشأ مائي بهدف تقييم الحالة الفعلية لهذه المنشآت واتخاذ القرارات اللازمة لتحديد أولويات الصيانة أو الإحلال لكل منشأ.