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زلزال جديد في إندونيسيا بقوة 6.2 ريختر للمرة الثانية خلال أيام

كتب:

منى السعيد
04:50 م | الإثنين 11 سبتمبر 2023
مؤشر الزلازل

مؤشر الزلازل

للمرة الثانية خلال أيام، شهدت إندونيسيا زلزالاً قوياً بلغت شدته 6.2 درجة على مقياس ريختر، كان مركزه في جزيرة «هالماهيرا» بإندونيسيا، وفق ما أفاد مركز الأبحاث الألماني لعلوم الأرض.

زلزال إندونيسيا

وأفاد مركز الأبحاث الألماني لعلوم الأرض بأن زلزال إندونيسيا وقع على عمق 160 كيلومتراً تحت الأرض.

ولم ترد أي أنباء عن وقوع خسائر مادية أو بشرية إثر الزلزال.

يشار إلى أن يوم السبت الماضي، وقع زلزال بشبه جزيرة «ميناهاسا»، شمالي إندونيسيا، بقوة 5.9 درجة على مقياس ريختر.

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