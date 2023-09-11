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ارتفاع حصيلة وفيات زلزال المغرب إلى 2497 قتيلا و2476 مصابا

كتب:

منى السعيد
02:17 م | الإثنين 11 سبتمبر 2023
مشاهد من زلزال المغرب

مشاهد من زلزال المغرب

أفادت وزارة الداخلية المغربية، في آخر إحصائية لأعداد ضحايا زلزال المغرب الذي يعتبر الأعنف في تاريخ البلد العربي الشقيق، أنّ عدد القتلي ارتفع صباح اليوم إلى 2497 شخصا، بينما ارتفع عدد الجرحى إلى 2476، وفق بلاغ لوزارة الداخلية نقلا عن صحيفة «هسبريس» المغربية.

إحصائيات ضحايا زلزال المغرب

وذكر البيان أنّ عدد الوفيات الأكبر كان في إقليم الحوز، حيث وصل عدد الوفيات إلى 1452 شخصا، و764 بإقليم تارودانت، و202 بإقليم شيشاوة، و18 بعمالة مراكش، في حين لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة بكل من عمالات وأقاليم ورززات، أزيلال، أكادير إداوتنان، الدار البيضاء الكبرى، اليوسفية وتنغير.

وتواصل السلطات العمومية جهودها لإنقاذ وإجلاء الجرحى والتكفل بالمصابين من الضحايا، وتعبئة الإمكانات اللازمة لمعالجة آثار الفاجعة المؤلمة.

زلزال المغرب

ووقع زلزال المغرب مساء الجمعة الماضي بإقليم الحوز بقوة 6.8 على مقياس درجة ريختر، حيث كان مركز الزلزال على بعد 71 كيلومترًا جنوب غرب مراكش وعلى عمق 18.5 كيلومتر، وفق هيئة المسح الجيولوجي الأمريكي.

وصنّفت الهيئة الهزة الأرضية بأنّها «إنذار أحمر»، موضحةً أنّها من المحتمل أن تسبب أضرارا جسيمة، وتم تقدير الخسائر المبدئية بنحو 2% من الناتج المحلي، ما يقدر بنحو 2.6 مليار دولار.

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بقلم منى السعيد