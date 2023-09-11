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الجيش المغربي يستخدم طائرات مسيرة لرصد المناطق المنكوبة بـ«زلزال الحوز»

كتب:

عمرو حسني
09:53 م | الإثنين 11 سبتمبر 2023
طائرات مسيرة تساعد في زلزال المغرب

طائرات مسيرة تساعد في زلزال المغرب

بدأ الجيش المغربي في استخدام عدد من الطائرات المسيرة بدون طيار، لرصد أوضاع القرى المنكوبة بعد الزلزال المدمر، الذي ضرب المملكة ليلة الجمعة/ السبت، خاصةً المناطق الواقعة أعلى جبال أطلس، لصعوبة الوصول إليها، في ظل إعلان الداخلية المغربية ارتفاع عدد الضحايا 2681 قتيلاً، بحسب ما أوردت فضائية «العربية» مساء اليوم الاثنين.

إعلان حالة حداد في المملكة المغربية

وأعلن العاهل المغربي، الملك محمد السادس، حالة الحداد في البلاد لمدة 3 أيام، مع قبول مساعدات بفرق إنقاذ من الإمارات وقطر وإسبانيا وبريطانيا، لمساعدة قوى الإنقاذ المغربية في أعمال البحث والإنقاذ بالمناطق التي ضربها «زلزال الحوز» المدمر، الذي بلغت شدته 7 درجات على مقياس ريختر.

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