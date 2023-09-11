الجيش المغربي يستخدم طائرات مسيرة لرصد المناطق المنكوبة بـ«زلزال الحوز»

بدأ الجيش المغربي في استخدام عدد من الطائرات المسيرة بدون طيار، لرصد أوضاع القرى المنكوبة بعد الزلزال المدمر، الذي ضرب المملكة ليلة الجمعة/ السبت، خاصةً المناطق الواقعة أعلى جبال أطلس، لصعوبة الوصول إليها، في ظل إعلان الداخلية المغربية ارتفاع عدد الضحايا 2681 قتيلاً، بحسب ما أوردت فضائية «العربية» مساء اليوم الاثنين.

إعلان حالة حداد في المملكة المغربية

موفد #العربية ليث بزاري: الجيش المغربي يطلق المسيرات لرصد أوضاع القرى المنكوبة أعلى جبال أطلس لصعوبة الوصول إليها#زلزال_المغرب#مراكش pic.twitter.com/Cy0JUZgIbk — العربية (@AlArabiya) September 11, 2023

وأعلن العاهل المغربي، الملك محمد السادس، حالة الحداد في البلاد لمدة 3 أيام، مع قبول مساعدات بفرق إنقاذ من الإمارات وقطر وإسبانيا وبريطانيا، لمساعدة قوى الإنقاذ المغربية في أعمال البحث والإنقاذ بالمناطق التي ضربها «زلزال الحوز» المدمر، الذي بلغت شدته 7 درجات على مقياس ريختر.