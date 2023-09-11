انتشال مولودة حية من تحت الأنقاض بعد 3 أيام على زلزال المغرب

أعلن المتحدث الرسمي باسم الحكومة المغربية، مصطفى بايتاس، أن جميع فرق الإنقاذ تعمل على مدار الساعة، للوصول إلى المحاصرين تحت أنقاض المباني التي انهارت نتيجة الزلزال المدمر، الذي ضرب المملكة ليلة (الجمعة/ السبت)، بشدة 7 درجات على مقياس ريختر، مع استمرار تقديم مساعدات فورية للناجين والمتضررين من الزلزال، بحسب فضائية «العربية» الإخبارية، اليوم الاثنين.

انتشال مولودة حية من تحت الأنقاض

وذكرت الفضائية السعودية، أنه تم انتشال طفلة رضيعة مولودة حديثا، مازالت على قيد الحياة، من تحت الأنقاض، اليوم الاثنين، وهو اليوم الثالث لاستمرار عمليات البحث والإنقاذ الجارية في المناطق المنكوبة، ولم يتم الكشف عن تفاصيل أكثر عن الطفلة المولودة وحالتها الصحية.

استقرار أعداد الضحايا والمصابين قريبا

وأضاف المتحدث باسم الحكومة المغربية: «سنعلن خلال يومين عن خطة إعادة تأهيل المناطق المنكوبة، وأن حصيلة ضحايا الزلزال ستستقر قريبا جدا، وكل الأمور تشير إلى عودة الخدمات إلى مراكش في أسرع وقت، وسيتم إعادة تأهيل الطرق التي تضررت بسبب الزلزال»، مشيرا إلى حدوث بعض الانهيارات الجبلية وتساقط الصخور على الطرق، مما يعرقل وصول فرق الإغاثة إلى المناطق المنكوبة.