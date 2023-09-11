رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

المغرب: تعليق الدراسة في 42 منطقة متضررة من الزلزال

كتب:

عمرو حسني
09:59 م | الإثنين 11 سبتمبر 2023
زلزال المغرب

زلزال المغرب

ذكرت الداخلية المغربية، إنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة في أقاليم شيشاوة وورززات ومراكش وأزيلال وأغادير وإداوتنان، مشيرة إلى تعليق الدراسة في 42 منطقة متضررة.

بدوره قال الناطق باسم الحكومة المغربية، مصطفى بايتاس، إنه «يتم العمل ميدانيا على تقديم كل أنواع الدعم والمساندة للمتضررين من الزلزال، كما أن الإسعافات وصلت إلى معظم المناطق المنكوبة»، بحسب فضائية «سكاي نيوز عربية».

تعليق الدراسة في الأماكن المتضررة

بدوره، علقت السلطات المغربية قائلة: «تم تعليق الدراسة في 42 من البلدات الأكثر تضررا بالزلزال داخل أقاليم الحوز وشيشاوة وتارودانت».

اقرأ المزيد:

نجاة أسرة من زلزال المغرب قبل انهيار المبنى بثوان.. «خرجوا بسرعة من البيت»

ارتفاع ضحايا زلزال المغرب إلى 2681 وفاة و2501 مصاب

انتشال مولودة حية من تحت الأنقاض بعد 3 أيام على زلزال المغرب

رغم مرور 3 أيام على زلزال المغرب.. قرى تستغيث تحت الدمار
بقلم عمرو حسني