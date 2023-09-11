المغرب: تعليق الدراسة في 42 منطقة متضررة من الزلزال

ذكرت الداخلية المغربية، إنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة في أقاليم شيشاوة وورززات ومراكش وأزيلال وأغادير وإداوتنان، مشيرة إلى تعليق الدراسة في 42 منطقة متضررة.

بدوره قال الناطق باسم الحكومة المغربية، مصطفى بايتاس، إنه «يتم العمل ميدانيا على تقديم كل أنواع الدعم والمساندة للمتضررين من الزلزال، كما أن الإسعافات وصلت إلى معظم المناطق المنكوبة»، بحسب فضائية «سكاي نيوز عربية».

تعليق الدراسة في الأماكن المتضررة

بدوره، علقت السلطات المغربية قائلة: «تم تعليق الدراسة في 42 من البلدات الأكثر تضررا بالزلزال داخل أقاليم الحوز وشيشاوة وتارودانت».