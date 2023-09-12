ضبط أحد الأشخاص لقيامه بإضرام النيران بأبواب شقتين بأحد العقارات ببورسعيد

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المناخ بمديرية أمن بورسعيد بنشوب حريق بأحد العقارات بدائرة القسم وحدوث تلفيات بأبواب شقتين بذات العقار، وبسؤال مالكيهما إتهما بائع متجول «له معلومات جنائية»، بإرتكاب الواقعة لسابقة قيام مالك إحدى الشقتين بتحرير محضر ضده لسرقته بعض المتروكات الخاصة به أعلى سطح العقار .

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته كمية من مخدرى «الهيروين والآيس»، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة بإستخدام مادة البنزين، وحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار.