السيسي يعزي المغرب وليبيا في ضحايا الكارثة الإنسانية

قال المستشار أحمد فهمي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إنّ الرئيس عبد الفتاح السيسي، تقدم بخالص التعازي باسمه واسم الشعب المصري في ضحايا الكارثة الإنسانية في المغرب وليبيا.

وأضاف المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أنّ الرئيس السيسي وجّه القوات المسلحة بتقديم جميع أشكال الدعم الإنساني، من أطقم إغاثة ومعدات إنقاذ ومعسكرات إيواء للمتضررين، بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة والمؤسسات الليبية والمغربية.

وتابع أنّ الرئيس وجّه أيضا القوات المسلحة بتقديم الدعم الفوري والإغاثة الإنسانية، جوا وبحرا، للأشقاء في ليبيا والمغرب، مؤكدا تضامن مصر الكامل ووقوفها بجانب الأشقاء في المغرب وليبيا.

وأعلنت رئاسة الجمهورية في بيان لها عبر المتحدث الرسمي، الحداد ثلاثة أيام في جمهورية مصر العربية، تضامنا مع الأشقاء في المغرب وليبيا، في ضحايا الكارثة الإنسانية الناتجة عن الزلزال في المغرب والإعصار في ليبيا.