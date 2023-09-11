اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. السيسي يوجّه بتقديم الدعم والمساندة للأشقاء في ليبيا والمغرب

تقرأ في عدد «الوطن» غدًا، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

- «السيسى» يوجّه بتقديم الدعم والمساندة للأشقاء فى ليبيا والمغرب

- الرئيس: نتضامن شعباً وحكومة مع الشعبين فى المصاب الأليم ونتمنى للمصابين الشفاء العاجل وتجاوز الأزمة سريعاً.. وضحايا العاصفة فى ليبيا يتجاوزون الـ2000.. و2681 وفاة بسبب زلزال المغرب

- وثائق المخابرات الأمريكية: أشرف مروان تلاعب بقادة إسرائيل

- برقية من السفير الأمريكى فى تل أبيب ترصد تفاصيل الخدعة الأخيرة للبطل المصرى

- «كيسنجر» ينفى الرواية الإسرائيلية: «لم نكن نعتقد أن الحرب على وشك الحدوث»

- مصطفى عمار يكتب: أشرف مروان.. خنجر فى قلب إسرائيل

- احتفال فرعونى اكتسب مسحة قبطية وارتبط بالدورة الزراعية والفلكلور الشعبى

- «النيروز» عيد المصريين

- البامبو.. ثروة اقتصادية وبيئية

- 8 مليارات دولار قيمته السوقية العالمية سنوياً و2.5 مليار شخص يستفيدون منه

- قداسات فى الكنائس بـ«الطقس الفرايحى» احتفالاً برأس السنة القبطية.. و«المقريزى»: فيه تتعطل الأسواق وتُفرّق الفاكهة

- 1400 نوع حول العالم.. وتجارب للتوسع فى زراعته.. و«البحوث»: يولد 35 % من الأكسجين

- اليوم.. سهرة كروية بين الفراعنة ونسور قرطاج

- احتفال تجليس البطريرك مأخوذ من تجليس الفرعون.. والكنيسة حوَّلت أعياد الفراعنة مثل «زحل» و«سيرابيس» للاحتفال برئيس الملائكة ميخائيل

- «صلاح» يقود المنتخب فى تجربة قوية و«موديست» ينضم لتدريبات الأهلى

- «مدبولى»: اهتمام حكومى بتعزيز الاستثمارات الصينية

- رئيس الوزراء: نخطط لـ«حلول مبتكرة» للحفاظ على تراث القاهرة التاريخية أثناء التطوير

الصفحة الثانية

- 10 مبادرات رئاسية ومجتمعية تشارك فى أسبوع «شباب الجامعات» لتوعية الطلاب بقضايا المجتمع والمستقبل

- ندوة تعريفية عن قطاع ريادة الأعمال لـ«ابدأ».. و«حياة كريمة» تنظم قوافل طبية بالتعاون مع «100 مليون صحة»

- كرنفال للمنافسة وتنمية المهارات

- أماكن الفعاليات أبرز المشاركين

- د. السيد قنديل: مشاركة مميزة لذوى الاحتياجات الخاصة فى العديد من الألعاب الرياضية والهوايات لأول مرة

- رئيس جامعة حلوان: فعاليات الأسبوع مناسبة قومية تجمع المتميزين من الطلاب للتنافس فى مختلف الأنشطة وتبادل الخبرات والمهارات

- رئيس جامعة حلوان: مناسبة قومية تجمع المتميزين.. ومشاركة مميزة لذوى الهمم

- إنشاء مجمع طبى داخل الجامعة.. واستقدام التكنولوجيا لتحقيق جودة التعليم بإمكانات مادية وبشرية مؤهلة

الصفحة الثالثة

- مى سمير تكتب: وثائق المخابرات الأمريكية: أشرف مروان بطل مصرى تلاعب بقادة إسرائيل وأفقدهم القدرة على رؤية العاصفة القادمة

- رسالة من جولدا مائير لوزير الخارجية الأمريكية هنرى كيسنجر فى مساء 5 أكتوبر 1973 تكشف حالة الارتباك التى أصابت القيادة الإسرائيلية: «لا نعلم ما يحدث فى مصر.. ساعدونا» برقية من السفير الأمريكى فى تل أبيب «كينيث كيتينج» ترصد تفاصيل الخدعة الأخيرة للبطل المصرى صباح يوم 6 أكتوبر: «رئيسة وزراء إسرائيل غارقة فى دائرة الاحتمالات وتقول إنها فى ورطة»

- «ويليام بير» كبير محللى أرشيف الأمن القومى الأمريكى فى جامعة جورج واشنطن: صناع القرار الإسرائيلى وقعوا فى فخ الخداع الاستراتيجى لأنهم وثقوا فى معلومات مصرية وصفوا صاحبها بأنه «المصدر الأعلى»

- «كيسنجر» ينفى الرواية الإسرائيلية المتعلقة بمنعهم من تنفيذ ضربة عسكرية وقائية: «لم نكن نعتقد أن الحرب على وشك الحدوث» رئيس المخابرات العسكرية الإسرائيلية: أعطى وسام التميز للمصريين على عملية الخداع

الصفحة الرابعة

- «البامبو.. ثروة اقتصادية وبيئية»

يدخل فى صناعة الأعلاف والأدوية والمنسوجات والوقود والأوانى

8 مليارات دولار قيمته عالمياً سنوياً.. ويستفيد منه 2.5 مليار شخص

تجارب للتوسع فى زراعته بمصر.. ورئيس «بحوث الأشجار»: من أهم النظم البيئية فى احتجاز ثانى أكسيد الكربون.. ويولد 35% من الأكسجين أكثر من الأشجار د. مها فاروق: أخشابه خفيفة وقوية ومتينة ومرنة.. ويمكن أن تكون بديلاً للخشب الصلب.. ويمكن زراعته فى الغابات المروية بمياه الصرف

35% نوع من البامبو براعمها صالحة للأكل

مليار شخص حول العالم يعتمدون اقتصادياً على البامبو

- أكسجين أكثر ينتجه البامبو مقارنة بالأشجار الأخرى

- ثروة نباتية متعددة الاستعمالات.. بديل الأخشاب الرخيص

- أستاذ بـ«وقاية النبات» يكشف كيفية حماية «البامبو» من «الخنافس»

- يستخدم فى الأسقف والأرضيات والأثاث والتحف والأوانى والعلف والدواء والورق والمنسوجات

الصفحة الخامسة

«النيــروز» عيد المصريين

اليوم.. بداية السنة القبطية 1740 وهى امتداد للتقويم المصرى القديم الذى يسجل 6265 عاماً

التقويم القبطى

التقويم الفرعونى

الشهور القبطية

فى الأمثال الشعبية

هاتور

الصفحة السادسة

«نيروز الخير»

«الأقباط» يستقبلون رأس السنة القبطية بالأغانى التراثية.. وقداسات بـ«الطقس الفرايحى»

البابا تواضروس: من أقدم الأعياد ومفتتح التقويم القبطى وبدأ فى 284 ميلادية وقت بدء حكم الطاغية «دقلديانوس»

القس دوماديوس: اختيار أول «توت» بداية للسنة المصرية لأنه يوافق اكتمال فيضان النيل موسم الخير والبركة والخصوبة

«يوساب»: من عادات المصريين القدماء الربط بين طرح الأرض وأعيادهم واختيار «البلح والجوافة» يرمز إلى دم الشهداء وكثرة عددهم والقلب الأبيض

«اليوليانى والجريجورى» وراء اختلاف الطوائف المسيحية فى الاحتفال بالأعياد

باحث فى التراث العربى المسيحى: «القبطى» تقويم نجمى يُحسب بناء على الدورة الفلكية.. ومناسبات الكنائس الشرقية والغربية كانت موحدة

«غطاس»: عيد الميلاد عند الكاثوليك فى القاهرة والإسكندرية يخالف الوجه القبلى

الصفحة السابعة

عيد الشهداء

احتفال فرعونى اكتسب مسحة قبطية وارتبط بالدورة الزراعية والفلكلور الشعبى

«كامل»: عرفه القدماء باكتمال فيضان النيل واعتمدوه تقويماً لفصول السنة منذ 4241 عاماً قبل الميلاد

«المقريزى» صنّفه من مواسم لهو المصريين وكانت تتعطل فيه الأسواق وتُفرّق فيه الكسوة والفاكهة على رجال الدولة وعائلاتهم

الأقباط يحتفلون بعيد النيروز

«سبتمبر.. موحد التاريخ».. قاسم مشترك بين المسلمين والمسيحيين امتد حتى «الفاطمى والمملوكى»

يوليوس قيصر عدّل التقويم المصرى القديم.. والأقباط صفّروه فى عصر الإمبراطور «دقلديانوس».. و«حليم»: موسم الخروج إلى الحدائق والمتنزهات

«ليس التقويم وحده».. روابط وثيقة بين أعياد واحتفالات المصريين القدماء والتراث القبطى

باحث: المصريون وضعوا أمثالاً شعبية تناسب كل شهر قبطى حسب حالة الطقس

مينا سليمان: التقويم مقسَّم حسب مواسم «فيضان النيل والزرع والحصاد»

اللغة القبطية امتداد للمصرية القديمة.. وألحان الفرعون تحولت لتمجيد «المسيح»

عادات الأقباط

الصفحة الثامنة

مصطفى عمار يكتب: أشرف مروان.. خنجر فى قلب إسرائيل

اللى عايز العسل يستحمل قرص النحل

بدء موسم الحصاد فى الفيوم

ملهاش بديل.. «تريند وترويقة وترويسة» باللغة العربية الفصحى

ظهر فى فيلمى «الأيدى الناعمة واللمبى» ومسلسل «جراند أوتيل»

رضوى عاشور.. حاضرة

فى حفل تخرّج «رانيا»

عاماً على ميلاد «مُعلِّم القراءة».. صدقة جارية على روح ناشره