مصطفى أبو سريع يكشف أسرار حياته الفنية في برنامج «من مصر» الليلة

يحل الفنان مصطفى أبو سريع، ضيفًا على الإعلامي عمرو خليل، اليوم الثلاثاء في برنامج «من مصر» على قناة «CBC»، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءً، حيث يتناول اللقاء تفاصيل وأسرار حياته الشخصية والفنية، ومستقبله الفني خلال المواسم المقبلة، وكيف تحول إلى شخصية تؤدي الأدوار الكوميدية.

يأتي ذلك خلال حلقة اليوم من برنامج من مصر، ضمن مجموعة متنوعة من الفقرات التي تمس حياة المواطن المصري، وتشكل وعيه ورؤيته للحاضر والمستقبل، وفقاً لرؤية «مصر2030»، وستوديو تحليلي لمباراة السوبر الأفريقي بين النادي الأهلي المصري، ونادي اتحاد العاصمة الجزائري التي ستنطلق مساء الجمعة المقبل.

يذكر أن برنامج من مصر، هو التوك شو الرئيسي في قناة CBC، ويذاع من السبت إلى الثلاثاء، الساعة 9 مساء، ويقدم العديد من الفقرات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي تهم المشاهد المصري، وتشارك في صناعة الوعي الذي تنتهجه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.