عمرو خليل يهنئ بشير حسن بعد توليه رئاسة CBC: من أمهر صناع المحتوى

هنأ الإعلامي عمرو خليل، الإعلامي بشير حسن، بتوليه رئاسة قناة cbc العامة، قائلًا: «الفقرة الأولى عزيزة على قلبي، لأن ضيفنا فيها هو زميل وصديق عزيز وأستاذ وإعلامي قدير هو بشير حسن، وأبارك له على توليه مهام مسئوليته».

بشير حسن رئيس قناة cbc

أضاف خليل، خلال حلقة برنامج «من مصر» المذاع على قناة cbc: اليوم هو الأول لتوليه هذه المسئولية، واحدة من أعرق القنوات المصرية الخاصة، ومن أكثرها مشاهدة سواء داخل مصر أو خارجها.

وتابع: «بشير حسن غني عن التعريف، واسمه دائمًا مرتبط بالكثير من البرامج الحوارية الناجحة على مدار سنوات طويلة، نقدر نقول إنه واحد من أشطر وأمهر وأحرف صناع المحتوى في مجال البرامج، خصوصًا برامج التوك شو على مدار الـ15 سنة الماضية».

إدارة cbc

أردف: «بشير حسن تولى مسئولية قناة cbc أمس، تولاها خلفًا لأخ عزيز جدًا، ورجل أحترمه هو الدكتور محمد خضر، الرجل الأكاديمي الفاضل الذي أدار cbc على مدار ما يقرب من ثلاث سنوات».