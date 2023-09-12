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«الحياة اليوم» يرصد فعاليات منتدى الاستثمار البيئي: استكمال لدور مصر الريادي

كتب:

حسن سمير
08:57 م | الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
منتدى الاستثمار البيئي والمناخي في مصر

منتدى الاستثمار البيئي والمناخي في مصر

استعرض برنامج «الحياة اليوم»، افتتاح فعاليات النسخة الأولى من منتدى الاستثمار البيئي والمناخي في مصر، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ويأتي المنتدى استكمالًا لدور مصر الريادي في الحفاظ على البيئة، والتكيف مع التغيرات المناخية، إذ انطلق منتدى الاستثمار البيئي والمناخي بمصر في نسخته الأولى، لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتقديم المزيد من الاستثمارات الخضراء.

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