«الحياة اليوم» يرصد فعاليات منتدى الاستثمار البيئي: استكمال لدور مصر الريادي

استعرض برنامج «الحياة اليوم»، افتتاح فعاليات النسخة الأولى من منتدى الاستثمار البيئي والمناخي في مصر، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ويأتي المنتدى استكمالًا لدور مصر الريادي في الحفاظ على البيئة، والتكيف مع التغيرات المناخية، إذ انطلق منتدى الاستثمار البيئي والمناخي بمصر في نسخته الأولى، لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتقديم المزيد من الاستثمارات الخضراء.