وزير الشباب يبحث مع «الرياضات الإلكترونية» خطة الاتحاد الأفريقي

عقد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اجتماعًا مع مجلس إدارة الاتحاد المصري للرياضات الإلكترونية، لمناقشة خطة الاتحاد الأفريقي للألعاب الإلكترونية.

وحضر الاجتماع رئيس الاتحاد المصري شريف عبد الباقي، وأعضاء المجلس، إضافة إلى محمود عبد العزيز، مدير عام الاتحادات النوعية.

تعزيز التعاون الثقافي والرياضي بين الدول الأفريقية

وخلال الاجتماع تم مناقشة الخطة التي وضعها الاتحاد الأفريقي لتطوير رياضة الألعاب الإلكترونية في القارة، وقدم ممثلو الاتحاد المصري الاقتراحات والملاحظات، وجرى التركيز على تعزيز التعاون والتبادل الثقافي والرياضي بين الدول الأفريقية في هذا المجال.

وفي إطار تعزيز التعاون الإقليمي، تم إقرار توقيع الاتحاد المصري لمذكرة تفاهم مع الاتحاد التونسي خلال بطولة العالم الاخيرة فى رومانيا، واتخاذ الإجراءات نحو تحويلها إلى اتفاقية تعاون بين الاتحاد المصري للرياضات الإلكترونية ونظيره التونسي.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى توسيع آفاق التعاون بين البلدين في مجال الرياضات الإلكترونية، وتبادل الخبرات والمعرفة فيما يتعلق بتنظيم البطولات والفعاليات وتطوير اللاعبين والمدربين.

تطوير ودعم اتحاد الرياضات الإلكترونية

وأعرب الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عن تفاؤله وثقته في مستقبل الرياضات الإلكترونية في مصر والقارة الأفريقية.

وخلال اجتماعه مع مجلس إدارة الاتحاد المصري للألعاب الإلكترونية وتوقيع اتفاقية تعاون مع الاتحاد التونسي، أكد الوزير أهمية تطوير هذا القطاع الناشئ ودعمه بشكل كامل، موضحا أن الرياضات الإلكترونية من أسرع الصناعات الناشئة في العالم، وتمتلك إمكانات هائلة لتعزيز قدرات شبابنا وتطوير مهاراتهم. نحن ملتزمون بدعم هذا القطاع وتوفير البيئة المناسبة لنموه وازدهاره.

وأضاف الوزير، أن خطة الاتحاد الأفريقي للرياضات الإلكترونية تأتي في وقت مهم، حيث تسعى الدول الأفريقية للاستفادة من هذا المجال المتنامي وتطوير قدراتها فيه.

وأكد الوزير، أهمية التعاون الإقليمي وتبادل الخبرات بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي، لتحقيق نجاح هذه الصناعة وتعزيز مكانة الشباب الأفريقي في المنافسة العالمية.

وشدد الوزير على أن الحكومة المصرية ستعمل على توفير الدعم اللازم للرياضات الإلكترونية واللاعبين المصريين، وتوفير البنية التحتية والتدريب المناسبين، وأعرب عن ثقته في أن الشباب المصري والأفريقي سيكونون على قدر التحديات وسيحققون إنجازات مشرفة في هذا المجال المستقبلي الواعد.