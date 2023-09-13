بعد استقباله المولود رقم 11.. كم تبلغ ثروة الملياردير إيلون ماسك الآن؟

كشف الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تيسلا للسيارات الكهربائية، اسم مولوده الجديد وأبنائه من المطربة الكندية جرايمس، ليرتفع بذلك عدد أبنائه إلى 11 طفلا بين 10 أطفال بيولوجيين معروفين للعلن، وفقًا لحسابه الرسمي على منصة «إكس» المعروفة سابقًا بـ«تويتر».

اسم المولود.. تيكنو ميكانيكوس

وكان الملياردير إيلون ماسك قد غرد عبر منصته «إكس»، أن مولوداً جديداً انضم لعائلته وقد أطلقا عليه اسم «تيكنو ميكانيكوس»، ويلقب بـ«تاو»، بينما يحمل شقيقه الأول اسم «X Æ A-Xii»، كما تُدعى شقيقتهما «إكسا دارك سيدراييل»، وفقًا لـ«نيويورك تايمز».

ثروة إيلون ماسك

وتبلغ ثروة إيلون ماسك نحو 231.2 مليار دولار، محتلاً المركز الأول في قائمة فوربس لأثرياء العالم، وفقًا لـ«فوربس».

أسرة إيلون ماسك

لدى المليارير إيلون ماسك أسرة كبيرة، ويمتلك عددا كبيرا من الأبناء البيولوجيين، وأنجب من زوجته الأولى الكاتبة جاستن ماسك، التي تزوجها في عام 2002، «نيفيدا أليكساندر ماسك»، وتوفيت بعد 10 أسابيع من ولادتها.

التوأم فيفيان وجريفن

وفي عام 2004، أنجب ماسك التوأم فيفيان وجريفن عن طريق التخصيب الصناعي، ثم أنجب ثلاثة توائم منها أيضا في عام 2006، هم كيا وساكسون وداميان، وفقًا لـ«نيويورك تايمز».

المطربة الكندية «جرايمس»

وارتبط إيلون ماسك بالمطربة الكندية «جريمس» في عام 2018، وأنجب منها ابنه «إكس آي آي آي تويلف ماسك» أو "X Æ A- Xii Musk".