«زينب» أقصرية تبتكر تصميم المفاصل الصناعية بمواد طبيعية محلية

لم تنضب أرض الجنوب ودائما عامرة بالعقول المبدعة، وتمثلها المهندسة زينب طارق أبو المجد، ابنة الأقصر، التي ابتكرت فكرة تصميم المفاصل الصناعية بمواد طبيعية محلية في محاولة للتيسير على المرضى وكبار السن ممن يحتاجون لتلك الأطراف، بأسعار زهيدة وكفاءة عالية وعمر افتراضي أطول.

تقنيات النانو

تقول زينب إنها تخرجت في الأكاديمية البحرية- فرع أسوان، قسم ميكانيكا، في العام 2023، وعملت على مشروع لتطوير المفاصل الصناعية باستخدام تقنيات النانو، وتتلخص فكرة المشروع في تطوير المفاصل الصناعية باستخدام مواد طبيعية وصديقة للبيئة وتكون متوفرة حولنا مثل مادة "لب الخشب"و "قشر القصب"، الموجودة بكثرة في صعيد مصر، ويتم استخلاص المواد المضرة للإنسان وإضافتها على المواد المصنعة منها المفاصل، ثم اختبارها على جهاز يسمى"ترابيوميتر"، وتكون وظيفة هذا الجهاز قياس نسبة الاحتكاك.

العمر الافتراضي للمفصل

وتضيف في تصريح لـ«الوطن»: "يجري اختبار المادة المصنوعة منها المفاصل العادية الحالية مادة "بولاثيلين"، وبين المادة التى صنعتها وكانت النتيجة مذهلة، بالنسبة لقياس العمر الافتراضي للمفصل، الذي يكون في المفصل العادى تتراوح المدة من 10 إلى 15 عام، بينما كانت مدة العمر الافتراضي للمفصل الذى جرى تطويره أكثر بكثير إذ تتعدى مدته 25 عاماً، بالإضافة إلى التكلفة العالية للمفصل العادى، والتي تصل إلى 60 ألف جنيه، كما يجري استيراده من الخارج، أما تكلفة في المشروع لا تتعدى 10 آلاف جنيه".

توطين الصناعة والمنتج المحلى

وتشير إلى أنها تستهدف توطين الصناعة والمنتج المحلى، إذ استغنيت في المفصل الذى اصنعه من المواد المعتادة مثل البلاتينيوم وغيرها، باستخدام المواد الطبيعية المتوفرة في ربوع مصر، وكانت النتيجة جيدة جدا وجرى اختبارها أكثر من مرة، في محاولة لمساعدة المرضى وكبار السن من المستخدمين المفاصل الصناعية بمواد طبيعية صديقة للبيئة، وبتكلفة أقل وعمر أطول لمساعدة البسطاء في التمتع بحياة صحية أفضل.

حقق المشروع المركز الأول

وأخيرا جرى دعم المشروع وحظي بدعم كبير من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في مصر من خلال برنامج "مشروعي بدايتي"، كما حقق المشروع المركز الأول في مسابقة AAST Rally Startup Competition، وكذلك الحصول علي جائزة أفضل فكرة في مؤتمر "طيبة التكنولوجيا" للشباب التكنولوجيين، وأتمنى أن يتم اعتماد مشروعى في الصناعة المحلية و الإستغناء عن المفاصل الصناعية المستوردة، لمساعدة المرضى البسطاء ودعم وطنى العظيم مصر.