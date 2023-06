رئيس جامعة القاهرة: نعمل على تشجيع وتنظيم البحث في مجالات النانو تكنولوجي

تنظم كلية الدراسات العليا للنانو تكنولوجي جامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، وإشراف الدكتورة رباب الشريف عميد الكلية، التدريب الصيفي لطلاب الكليات والمعاهد العلمية والعملية بالجامعات المصرية، بعنوان «تحضير وتوصيف بعض المواد النانومترية وبعض تطبيقاتها المختلفة Synthesis & Characterization of Nanomaterials and its different applications»، وذلك خلال شهري يوليو وأغسطس المقبلين.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ الكلية لتوجيهات رئيس الجامعة، بضرورة الإسهام الفعال في تطوير وتوطين تطبيقات تقنية النانو من خلال إعداد الكوادر العلمية، وتشجيع وتنظيم البحث في مجالات النانو تكنولوجي.

ضرورة المساهمة في تطوير وتوطين تقنية تطبيقات النانو

وقال الدكتور محمد الخشت، إن التدريب يسعى إلى تحقيق عدة أهداف، أهمها نشر الوعي العلمي بتقنية النانو وعلومه ومعرفة أساسياته ومفاهيمه، والتعرف على أهمية التقنيات الحديثة وكيفية تطبيقها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى توضيح أنواع المواد النانوية، وطرق تحضيرها، والأجهزة المُستخدمة فى توصيفها، وكيفية استخدامها، والتطبيقات الخاصة بها في مختلف المجالات خاصة البيولوجية والطبية، وتأثيرها على الخلايا البيولوجية، مشيرًا إلى أهمية مجال علوم النانو تكنولوجي في تحقيق التنمية الصناعية طبقًا لعصر الثورة الصناعية الرابعة.

رباب الشريف: نخبة من المتخصصين يتولون التدريب والتسجيل

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة رباب الشريف عميد كلية الدراسات العليا للنانو تكنولوجي، أن التدريب الصيفي يشارك به نخبة من أعضاء هيئة التدريس والأخصائيين العاملين بالكلية، مع إتاحته لطلاب الكليات العملية والمُتمثلة في كليات العلوم، والطب، والعلاج الطبيعي، والصيدلة، وطب الفم والأسنان، والطب البيطري، والبيوتكنولوجي، والهندسة، والزراعة، والآثار، والفنون الجميلة، والفنون التطبيقية وغيرها من الكليات ذات الصلة، مشيرة إلى أن التسجيل للدورة يتم من خلال الرابط المخصص لذلك، حتى موعد أقصاه 1 يوليو 2023.

التدريب يستهدف نشر الوعي العلمي بتقنية النانو

يذكر أن الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة، سبق وقد وجه في يناير 2019 بالبدء في إجراءات إنشاء كلية للنانو تكنولوجي، وبالفعل تم إنشاؤها وافتتاحها في مايو 2021 لتكون أول كلية بمصر في مجال علوم النانو تكنولوجي، تتخصص في عدة علوم بينية وتجمع تحت سقف واحد تقنيات حديثة مكلفة وباهظة.

وتهدف الكلية إلى إعداد قاعدة عريضة من الباحثين وجيل من المبدعين والمجددين في تقنيات النانو، واستخدام التعليم التكنولوجي في إجراء البحوث المبتكرة التي تدعم معرفة الطلاب بها واستخدامها والتوسع في مجالات تطبيقاتها وتحقيق الفائدة المرجوة منها لصالح المجتمع، بما يساهم في تعظيم علاقة الجامعة مع التكنولوجيا وتحقيق رؤية مصر 2030.