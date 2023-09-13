عاجل.. أول تعليق من"فيتوريا" على خسارة مصر أمام تونس بسبب غياب لاعبي الأهلي

أثارت خسارة منتخب مصر أمام تونس بنتيجة 3-1، خلال المباراة الودية مساء اليوم، الجدل في الشارع الرياضي المصري، خاصة بعد خروج لاعبي الأهلي من المعسكر وانضمامهم لبعثة الفريق الأحمر التي تستعد للقاء السوبر الأفريقي.

ورد فيتوريا على سؤال خسارة هل خسر منتخب مصر أمام تونس بسبب غياب لاعبي الأهلي؟، وقال خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: «اللاعبون مع المنتخب يتواجدون ولكن تفكيرهم ليس مع المنتخب فقط، بسبب ما يحدث من تفاصيل يعلمها الجميع».

أضاف فيتوريا: «منتخب تونس يحظى بقائمة كاملة من اللاعبين الأساسين، على عكس منتخب مصر الذي رحل عنه عدد من اللاعبين».

وواصل: «فقدنا العديد من اللاعبين قبل مواجهة تونس، وهو ما أثر علينا، لكن ليس هو السبب فقط، بل بسبب عدم بداية الدوري وعدم جاهزية اللاعبين، علينا أنا نعترف أننا فقدنا بعض أسلحتنا قبل اللقاء».

وكان منتخب مصر سمح لرباعي الأهلي بالخروج من المعسكر، للانضمام لمعسكر الفريق الأحمر من أجل الاستعداد لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري في السوبر الأفريقي.

وسقط منتخب مصر في فخ الهزيمة على يد ضيفه المنتخب التونسي، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد الدفاع الجوي، في إطار استعدادات المنتخبين لتصفيات كأس العالم 2026.