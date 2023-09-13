حظر «آيفون 12» في فرنسا لـ«خطورته على الإنسان».. مهلة 15 يوما

فاجأت الحكومة الفرنسية، مواطنيها باتخاذ قرار مفاجئ بحظر بيع هواتف «آيفون 12»، وسحبه من الأسواق، مرجعة السبب إلى أن تلك الأجهزة التي طرحتها «آبل» عام 2020، تتضمن موجات كهرومغناطيسية قوية للغاية، تتجاوز الحدود القصوى للموجات الكهرومغناطيسية المنبعثة التي يمتصها جسم الإنسان، بحسب الهيئة الوطنية للترددات الفرنسية (ANFR).

فرنسا تطالب «آبل» بسرعة معالجة خلل «آيفون 12»

طالبت فرنسا، «آبل» بضرورة تسخير كل الوسائل المتاحة، لمعالجة هذا الخلل على وجه السرعة، لأن عدم قيامها بإصلاحه سيترتب عليه إلزام، الشركة بسحب كل النسخ التي تم بيعها من «آيفون 12» في أوقات سابقة على الأراضي الفرنسية، وفقا لبيان هيئة الترددات الفرنسية، متابعة: «لم يعد iPhone 12 من عملاق كوبرتينو، مرحبا به تماما في السوق الفرنسية»، بحسب «فرانس برس».

فرنسا تمهل «أبل» 15 يوما

مهلة 15 يوما فقط أمام شركة «آبل» لتحديث البرنامج الخاص بأجهزة «آيفون 12»، لكي تتطابق المعايير الصحية، وفقا لتصريحات جان نويل بارو وزير الشؤون الرقمية الفرنسي لصحيفة «لو باريزيان» الفرنسية، مشيرا إلى اعتقاده بأن المسؤولين بشركة «آبل» لديهم القدر العالي من التمتع بالمسؤولية التي تدفعهم لتعدي الإصدار، وفي حال لم تلب الشركة مطالب الدولة الفرنسية، سيتم على الفور سحب كل أجهزة «آيفون 12» المتداولة بالأسواق الفرنسية.

حظر «آيفون 12» قد يشمل السوق الأوروبية

أوضح «بارو» في حديثه للصحيفة الفرنسية، أن القرار بحظر بيع «آيفون 12» قد يمتد ليشمل السوق الأوروبية بأكملها، في حال لم تنفذ الشركة مطالب فرنسا، خاصة أن جعل الهاتف الذكي مطابق للمعايير الصحية لا يتطلب أكثر من تعديل بسيط بالبرنامج على حد وصفه.

وأشار وزير الشؤون الرقمية الفرنسي، إلى نتائج الاختبارات التي أجريت مؤخرا بفرنسا لتحديد الموجات التي يستقبلها جسم الإنسان عندما يكون الهاتف في اليد أو في البنطال، كشفت تجاوز فعلي لحد معدل الامتصاص النوعي (SAR) عن 4 واط/ كجم، إلى 5.74 واط/ كجم في الأجهزة الذكية الخاصة ب «آيفون 12»، لذا يعتقد علميا أن هاتف «آيفون 12» يتجاوز بمقدار 1,74 واط لكل كيلوجرام قيمة الحد التنظيمي لحجم الطاقة التي يمكن أن يمتصها جسم الإنسان عند حمل الهاتف في اليد.

«الصحة العالمية» ترد على القرار الفرنسي

ووفقا للعديد من الدراسات التي في هذا الإطار، أكدت منظمة الصحة العالمية، أنه لا مؤشر حتى اللحظة على أن التعرض للموجات الكهرومغناطيسية المنخفضة القوة، يمثل خطرا على صحة الإنسان.

على صعيد آخر قدمت المجموعة الأمريكية العملاقة هاتفها الجديد الذي يدمج منفذ شحن من طراز «يو اس بي- سي»، عملا بالقوانين الأوروبية التي لا تزال سارية في هذا المجال، خاصة أنه بحسب ما