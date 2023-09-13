عاجل.. مدرب عالمي يفاجئ الفرنسي موديست بعد الانضمام للأهلي: ماذا قال عنه؟

فاجأ جين لويس جارسيا المدير الفني السابق لآنجيه الفرنسي موديست لاعب النادي الأهلي الجديد، حيث خاض موديست تجربة رائعة مع لويس جارسيا في آنجيه من قبل ونجح في تسجيل 20 هدفا.

وقال جارسيا من خلال فيديو عبر قناة النادي الأهلي: «أهنئك بهذا المشروع الجديد الذي يضم بالتأكيد أكبر فريق في مصر وهو الأهلي، بصمتك واضحة ومشوارك تابعته باهتمام كبير هذه فقط كلمة أتمنى لك الأفضل في القادم رفقة النادي الأهلي».

موديست خاض مع آنجيه 37 مباراة وسجل 20 هدفا

وكان موديست خاض تجربة رائعة رفقة آنجيه الفرنسي ونجح في تسجيل 20 هدفا في 37 مباراة.

وأعلن النادي الأهلي، بالأمس، رسميا، عن التعاقد مع الفرنسي أنتوني موديست، للانضمام إلى الفريق الأول لكرة القدم لمدة عام قابل للتجديد لموسم إضافي آخر، وفقًا للشروط التي تم الاتفاق عليها.