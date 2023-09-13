«التخطيط القومي»: تقرير «تغير المناخ والتنمية المستدامة» فرصة فريدة للباحثين

عُقد بمعهد التخطيط القومي اجتماعًا تنسيقيًا مع الجهات المشاركة في إعداد الإصدار السابع من تقرير التنمية العربية، ضم كلا من المعهد العربي للتخطيط، والجمعية العربية للبحوث الاقتصادية، ومنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)، وذلك في إطار التعاون المشترك بين معهد التخطيط القومي والمعهد العربي للتخطيط بالكويت.

استعراض الموقف الحالي للإصدار

وقال الدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي والأمين العام للجمعية العربية للبحوث الاقتصادية، إن الاجتماع استهدف استعراض الموقف الحالي للإصدار السابع لتقرير التنمية العربية بعنوان «تغير المناخ والتنمية المستدامة»، والمقرر إطلاقه مطلع نوفمبر المقبل في الإمارات ضمن فعاليات المؤتمر العلمي السنوي السابع عشر للجمعية العربية للبحوث الاقتصادية.

الإصدار فرصة فريدة للباحثين

وأشار إلى أن الإصدار السابع لتقرير التنمية العربية يعد فرصة فريدة للباحثين وواضعي السياسات، ومتخذي القرار في دول المنطقة العربية، لاستكشاف العلاقة الديناميكية بين تغير المناخ والتنمية المستدامة، كما أنه يكتسب أهمية خاصة لتزامن توقيت صدوره مع اقتراب المؤتمر العالمي للتغيرات المناخية COP28، والذي سيتضمن جلسة خاصة لعرض التقرير.

وفي سياق متصل، صرح الدكتور بدر عثمان مال الله، مدير عام المعهد العربي للتخطيط بالكويت، بأن تقرير التنمية العربية يعد نموذجًا للعمل البحثي العربي المشترك، مؤكدًا أهمية هذا الإصدار الذي يتناول قضايا تغير المناخ والتنمية المستدامة، حيث تعد أحد أبرز القضايا التي شغلت، ولا تزال محور الاهتمام العالمي، ولها تداعيات كبيرة على التنمية المستدامة محليًا وإقليميًا ودوليًا.

قضية التغير المناخي

وأعرب جمال عيسى اللوغاني، الأمين العام لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) عن سعادته بالتعاون مع المؤسسات العربية المساهمة في إصدار تقرير عربي مشترك، خاصة أنه يتناول قضية مهمة تستحوذ على الاهتمام العالمي، وهي قضية التغير المناخي.

الإصدار الثامن لتقرير التنمية العربية 2024

وخلص اللقاء إلى اتفاق الجهات المشاركة في إعداد التقرير بشأن موضوع الإصدار الثامن لتقرير التنمية العربية 2024، وهو «دور البيانات وتوافرها في دعم عملية التنمية في الدول العربية»، والذي سيتناول قضية البيانات التي تعد مدخلًا أساسياً لمعالجة كل الموضوعات الاقتصادية والاجتماعية المعاصرة التي تحظى باهتمام الدول العربية.