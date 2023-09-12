مركز «تغير المناخ» يوضح سر انتشار الرائحة الكريهة ومصدرها

علّق الدكتور محمد علي فهيم، مستشار وزير الزراعة ورئيس مركز معلومات تغير المناخ، على انتشار رائحة كريهة في الجو، وعلاقتها بالعاصفة دانيال، موضحًا أنّ هذه الرائحة ترجع إلى الغبار والأدخنة الموجودة في المصانع المحيطة بالقاهرة.

الرائحة جذبتها تيارات الهواء

وأضاف «فهيم»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «مساء DMC»، المذاع على قناة «DMC»، وتقدمه الإعلامية دينا الوكيل، أنّ الرائحة قد تكون رائحة الميثان المنبعثة من الأحواض الخاصة بمحطات الصرف الصحي خارج المدن، ودخلت الرائحة للمدن التي جذبتها تيارات الهواء.

وأكد أنّ الرائحة الكريهة غير مضرة فهي مجرد بعض الغبار والأتربة جاءت من المحيط، وهذه مظاهر التغير المناخي من منخفضات اعتيادية، والذي حذّرت الدولة المصرية منها في مؤتمر المناخ بشرم الشيخ، وعلى الدول المتقدمة أن تعوض الدولة الليبية.

وأوضح أنّ مصر لم تشهد عاصفة دانيال، حيث انتهت بمرور المنخفض الجوي بالبحر المتوسط قبل وصوله إلى ليبيا، إذ إنّ عاصفة دانيال خاصة بمنطقة جغرافية معينة، وهي خاصة بجنوب أوروبا وتحديدا اليونان.

ليبيا لم تشهد العاصفة دانيال

ولفت إلى أنّه بمجرد انتقالها للبحر المتوسط، وهذا حدث غريب في المناخ لأنها ليس من المفترض أن تنتقل إلا أنها انتقلت للبحر المتوسط وتشبعت بكمية كبيرة من بخار الماء فتحولت إلى منخفض جوي عميق قبالة السواحل الليبية ما أدى لتكون سحب كبيرة وهطول الأمطار الذي نتج عنه سيول في ليبيا.

وأشار إلى أنه عندما انتقلت لمصر شرقا بداية من فجر أمس أصبح المنخفض الجوي يضعف تدريجيا وظهر في صورة أمطار في الساحل ووجود أتربة عالقة في الجو.