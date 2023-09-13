«البيئة»: 82 مليون جنيه عوائد المحميات الطبيعية خلال العام الجاري

كشف الدكتور علي أبو سنة رئيس جهاز شؤون البيئة، عن أن مصر بدأت في اتخاذ مسار جديد قائم على استغلال المحميات الطبيعية البالغ عددها 30 محمية؛ إذ جرى تطوير المحميات ورفع كفاءتها وإطلاق العديد من المبادرات والحملات كحملة إيكو إيجيب للترويج لها، لافتا إلى النقلة النوعية في مجال السياحة البيئية، إذ ساهمت جهود وزارة البيئة في هذا التحول فنجد أن تصريح ممارسة النشاط وصل إلى 125 تصريحا في 2018.

أبو سنة: تمتع مصر بثراء وتنوع كبير في المحميات

وأشار رئيس جهاز شؤون البيئة، خلال منتدى الاستثمار البيئي والمناخي، إلى أن عوائد المحميات هذا العام بلغت 82 مليون جنيه، مُشيرا إلى تمتع مصر بثراء وتنوع كبير في المحميات سواء كانت بحرية كرأس محمد أو تراث ثقافي كوادي الحيتان، وفي نهاية كلمته أكد سعي الوزارة إلى خلق المناخ الداعم الملائم للمستثمرين؛ آملاً في تنفيذ كتالوج يضم الفرص الاستثمارية المتاحة بالمحميات الطبيعية.

كما شهدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، فعاليات الجلسة الختامية لمنتدى الاستثمار البيئي والمناخي، والتي حضر فيها الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، وبمشاركة محمد معتمد مساعد وزيرة البيئة للتخطيط والاستثمار والدعم الموسسي.

وخلال الجلسة استعرض «معتمد»، ملخص الجلسات التي تم عقدها على مدار اليوم بالمنتدى والهدف منها، مؤكدا أهمية الشق الخاص بالفرص الاستثمارية فهو المحور الأساسى للمنتدى فالهدف هو التحول إلى استثمارات بيئية ومناخية، والتحول إلى فكرة إعادة الاستخدام والتدوير لكافة الموارد، وتحويل التحدى الى فرصة، وتوفير فرص عمل وزيادة الدخل القومي.

كما ركزت الجلسات أيضا على عدة محاور رئيسية تضمنت محور التمويل، ورؤية الحكومة للقطاع المصرفي والمنظمات الدولية لإمكانية التحول إلى التمويل المستدام وتطبيقه في مصر والفرص المتاحة والمتطلبات وتطبيق مثل هذه الآليات والاستفادة منها، بالإضافة إلى الجلستين الختاميتين والتي ركزت على مناقشة موضوعات التنمية الخاصة بالاستثمار في مجالات إدارة المخلفات، والطاقة المستدامة، والسياحة البيئية، والصناعات القائمة على أساس حيوي، والزراعة وإنتاج الغذاء.

ضروروة التعاون والتكاتف بين الجهات المعنية

وأوضح معتمد، أن المنتدى استهدف جمع كافة اصحاب المصلحة لإيجاد ارضية مشتركة لسماع كافة الرؤى وتبادل الأفكار، وإتاحة المعلومات والسياسات ووجهات النظر للتشبيك بين مختلف أطراف المنظومة وأصحاب المصلحة، مشيرا إلى أن الرسالة الأساسية التي تم الخروج بها من المنتدى أن لدينا العديد من الفرص المتاحة في مجالات الاستثمار المناخي بمصر، ولدينا تحديات كثيرة ولكنها تساهم في إيجاد مزيد من الابتكارات، وقدمت عدة شركات تجاربها الرائدة والقائمة على الحلول المبتكرة وغير التقليدية واستطاعت تحويل التحدي إلى فرصة وخلق شركات ناجحة ومتنامية.

كما أشار معتمد إلى أن منتدى الاستثمار البيئي والمناخي، هو الأول الذي يعقبه سلسلة من المؤتمرات، مشيرًا إلى ضروروة التعاون والتكاتف بين كافة الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المنشودة على أرض الواقع من مشروعات ناجحة وفرص استثمارية فعلية.