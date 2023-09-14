أحمد الخميسي ضيف يتحدث عن تجربته في القصة القصيرة الأحد

يستضيف نادي أدب آفاق اشتراكية، في السابعة من مساء الأحد الموافق 17 سبتمبر الجاري، الكاتب والمترجم أحمد الخميسي، وذلك بمقر النادي في 3 شارع البطل أحمد عبد العزيز، متفرع من شارع صبري أبو علم وسط القاهرة.

ومن المقرر أن يتحدث الكاتب أحمد الخميسي عن تجربته الخاصة في مفهوم وتقنيات القصة القصيرة، وتكوين الكاتب الثقافي والفكري، وكذلك تجربته في الترجمة.

معلومات عن أحمد الخميسي

وأحمد الخميسي سافر لاستكمال دراسته في الاتحاد السوفيتي، حصل على دبلوم في اللغة والأدب الروسي من جامعة موسكو عام 1979، ثم دكتوراه في فلسفة الأدب جامعة موسكو عام 1992. خلال فترة دراسته وإقامته في موسكو

وخلال هذه الفترة عمل مراسلا لإذاعة أبوظبي ما بين 1989 – حتى يناير 1998، ومراسلا لعدد من الصحف من بينها مجلة اليسار، وجريدة الأهالي، ثم مراسلا لجريدة الاتحاد الإماراتية ما بين 1991 حتى يناير 1998، وعُين محررا بجريدة الأهالي المصرية في نوفمبر 1995.

أعمال أحمد الخميسي

وأصدر الخميسي العديد من الأعمال الأديبة والترجمات، من بينها المجموعات القصصية «كناري» و «رأس الديك الأحمر»، و«الأجيال الثلاثة»، و«أنا وأنت»، و«ليل بلا قمر»، وأصدر مؤخرا كتاب «مصريون وروس» عن دار غراب للنشر والتوزيع