الرئيس السيسي: سننقل جثامين ضحايا المصريين في ليبيا لتسليمها إلى ذويهم

قدم الرئيس عبد الفتاح السيسي، العزاء لأشقائنا في المملكة المغربية، وأشقائنا في ليبيا، جراء الزلزال والعاصفة، مقدمًا التعازي لمواطنينا في مصر، الذين فُقدوا في أحداث مدينة درنة الليبية والمناطق الليبية التي تعرضت للسيول، قائلا: «جثامين أبنائنا ستصل، وتقديم الرعاية الصحية للمصابين، تعزية لمواطنينا وأسرهم في فقدانهم لذويهم، وأيضا نتمنى الشفاء للمصابين، أرجو نرتب لهم بالتنسيق مع وزارة التضامن، ونشوف إيه اللي ممكن نعمله مع أسرهم كشكل من أشكال الدعم والمساندة».

أضاف السيسي، خلال تفقده معدات الدعم والإغاثة والمساعدات الإنسانية للأشقاء في ليبيا، أنه لا ينسى توجيه الشكر والتقدير للقوات المسلحة والدولة المصرية بجميع أجهزتها على الدعم والجهد الذي بذل خلال اليومين الماضيين، وأعمال التنسيق التي تمت مع أشقائنا في ليبيا والمغرب، «لما نكون بنعمل أعمال التنسيق نبدأ نرتب نفسنا، أطقم الإنقاذ بتاعتنا تبقى متوقعة إن يبقى فيه جثامين ناس، وده الشق الفني من الموضوع، إن أطقم البحث والإنقاذ اللي هتقوم بالموضوع ده محتاجة تراعي ده».

تابع الرئيس: «إذا كان فيه جهد من القوات البحرية يقدروا يقوموا بيه لصالح الناس اللي سقطت، أشقاؤنا في ليبيا قالوا فيه جثامين كثيرة، وفيه مفقودين كتير سقطوا في البحر، بشكركم، طبعا المنطقة الغربية أقرب حاجة للحدود الليبية، وبالتالي لو فيه معكسر أو اثنين أو ثلاثة مع أشقائنا، عدد اللي فقدوا المساكن بتاعتهم ضخم، يتقال 30 ألف بدون مأوى، إحنا مع أشقائنا في ليبيا، ونساهم معاهم بقدر الإمكان في إيجاد معسكرات خلال هذه المرحلة الصعبة».

السيسي: نعمل بشكل مستمر على تحديث وسائل الإنقاذ والمعدات المصرية

أشار إلى أن مصر تسعى لتخفيف ما أمكن من الآثار الناتجة سواء بفتح الطرق والمعابر «اللي تخلي حركة داخل المدينة أو للمدينة سهل، ثم طبعا عملية إغاثة أو انتشال الضحايا من تحت المباني اللي اتدمرت أو اللي يمكن يكون وقعوا في البحر، أنا بشكركم، نأكد كل شيء يتعمل هنا يبقى طبقا لتصور وتخطيط، ده الشكل اللي ديما بنتحرك فيه، إحنا مستعدين دايما بأطقم الإنقاذ المدربة بمعدات متقدمة، ده بنعمله وبنفكر فيه وشغالين في تحديث المعدات اللي عندنا، بما يتلائم مع التطور اللي حصل في الموضوع، ربنا ما يجيب شر أبدا، لكن لا بد إن الناس والدول تبقى مستعدة للتعامل مع الأقدار اللي ربنا سبحانه وتعالى بيكتبها».

واختتم الرئيس السيسي: «مرة تانية بعزي الأسر المصرية اللي فقدت ذويهم، واحنا متابعين الموقف هناك، وأي انتشال لجثث لمصريين إحنا هنقوم طبعا بسرعة نقلهم إلى ذويهم، ويمكن في إجراءات بتتعمل بما يتاح لينا من بيانات، ولو فيه أي حاجة تانية برضوا هنبقى بسرعة، بعتنا معدات قادرة إنها تدير أزمة من غير ما تكون عبء على الدولة المضيفة، أتمنى إن احنا نقدم لأشقائنا الدعم، ونتمنى لهم من ربنا سبحانه وتعالى يتجاوز هذه الأزمة الكبيرة.. بشكركم مرة تانية».