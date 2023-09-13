السيسي يوجه بمواصلة العمل المكثف لتطوير شبكة المواني والطرق الرئيسية

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير وزير النقل، بمواصلة العمل المكثف لتطوير شبكة المواني والطرق الرئيسية، وربطها بالطرق والمحاور ووسائل النقل الحديثة والمتعددة، وتحسين اتصالها بالمدن والمناطق الصناعية واللوجستية.

أكد الرئيس، خلال الاجتماع، أن ذلك يساعد على تحقيق التكامل بينها لزيادة التداول في المواني، وتعزيز توطين الصناعات المختلفة في مصر، وتحقيق السيولة في حركة النقل والتجارة، بما يسهم في توفير المزيد من فرص العمل المتميزة للشباب، وينعكس على رفع مستوى معيشة المواطنين ويضيف إلى القدرات الشاملة للدولة.

وخلال الاجتماع، اطلع الرئيس على تطورات تنفيذ عدد من مشروعات وزارة النقل، خاصة ما يتعلق بإنشاء وتطوير المواني البحرية والممرات اللوجستية على امتداد الجمهورية، لاسيما ممر العريش – طابا اللوجستي، الذي يصل بين مواني البحرين المتوسط والأحمر، ويربط مناطق الإنتاج بالمواني البحرية مروراً بالمواني الجافة والمناطق اللوجستية، وذلك في إطار الخطة المتكاملة للدولة لتعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي المتفرد لمصر، وتطوير شبكة المواني المصرية.