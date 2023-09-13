مصطفى أبو سريع بعد ظهوره مع عمرو خليل: «باركوا لي»

أعرب الفنان مصطفى أبو سريع، عن سعادته البالغة بعد ظهوره في برنامج «من مصر» مع الإعلامي عمرو خليل، عبر قناة «سي بي سي» خلال حلقة أمس الثلاثاء، قائلًا: «باركوا لي، أنا ابتديت اتكلم شوية صغيرة عن نفسي».

وكتب مصطفى أبو سريع، عبر حسابه الرسمي علي مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «عارف إن فيه ناس كتير أوي بتحبني، لأني بقابلهم كل يوم في كل حتة في مصر أو برة مصر».

أضاف أبو سريع: «ناس اتهموا تفكيري، بأني مش ذكي فنياً وضعيف إنسانياً، لأنك طيب يا مصطفى.. وقالوا لي إزاي دي السوشيال ميديا بتاعتك ضعيفة وعليها أرقام هزيله مش مناسبة بنجوميتك، وأنت مظلوم، وأنت كوميديان مهم في مصر بس مش واخد حقك».

تابع مصطفى أبو سريع: «أنا أقر وأشهد إن الله مديني أكبر من حقي.. حب الناس، وأنهم مصدقني، وأنا بوعد أمي وأبويا وأخواتي وبيتي وولادي وجمهوري اللي بيحبني بجد، أني هركز بفضل الله، واللهم ابعد عنا العين والحسد.. ركزوا مع اللي بيرزق، مش مع اللي بيترزق».

واصل مصطفى أبو سريع، «أنا بفضل الله، مركز إني أضحكهم من قلبهم، وإن شاء الله بعلن لأول مرة عن أول مشروع في حياتي، مسلسل 30 حلقة (سوستا وإني وميشو وكني) وتعتبر هذه بالفعل أول بطولة لجيلي مش ليا لأن كل الموهوبين بس اللي هيبقوا في العمل.. ادعوا لي وادعموني وزودوا الفوبو والمتابعة، لأنها بقت بتتقاس بتقييم السوشيال ميديا مش الموهبة»