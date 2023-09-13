منسق «حياة كريمة»: 84% نسبة تنفيذ 104 مشروعات في مراكز المنوفية (حوار)

قالت د. أمل غنيم، منسق «حياة كريمة» بمحافظة المنوفية، إنّ المؤسسة حققت طفرة حضارية حقيقية بقرى المحافظة من خلال جهود مضنية شهدتها المحافظة على مدار العام الماضى، لافتة إلى أن المبادرة ترى أن تقديم الخدمات وإقامة المشروعات حق أصيل من حقوق المواطنين ويجب على الجميع الحرص على استعادة المواطن لحقوقه من خلال توفير الخدمات كافة التى تشكل كل القطاعات.

ما أبرز جهود مبادرة «حياة كريمة» فى محافظة المنوفية؟

- بذلت المبادرة الرئاسية لدعم وتطوير الريف «حياة كريمة» جهوداً كبيرة خلال الفترة الماضية تستهدف الارتقاء بحياة المواطنين فى كل المحافظات، وحققت المبادرة طفرة حضارية حقيقية، من خلال الخدمات التى وفرتها لأهالى القرى الذين تحولت أحلامهم الصعبة إلى واقع معيش، وكل ما تم إنجازه من مشروعات وخدمات حق أصيل للمواطنين حُرموا منه لعقود طويلة، وعملنا جاهدين على إعادة الحقوق مرة أخرى لأصحابها.

ما أبرز القطاعات التى تعمل عليها المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» فى محافظة المنوفية؟

- نحرص على أن تشمل أنشطتنا ومشروعاتنا القطاعات الخدمية كافة، ولكن يمكن القول إن القطاع الصحى هو على رأس قائمة أولويات عملنا فى مؤسسة «حياة كريمة»، من خلال إطلاق القوافل الطبية المجانية فى القرى، فضلاً عن المبادرات الرئاسية المعنية بالقطاع الصحى.

وكيف عملت «حياة كريمة» على دعم القطاع الصحى فى محافظة المنوفية؟

- عملنا على دعم القطاع الصحى بالمنوفية من خلال إنشاء المستشفيات ورفع كفاءة الموجودة بالفعل والعمل على تطويرها، إلى جانب تدشين القوافل الطبية التى يتم تنفيذها بشكل دورى فى قرى ومراكز المنوفية، لتوفير العلاج والكشف المجانى للأهالى من خلال تخصصات طبية متنوعة، لضمان حصول المرضى على الخدمة والعلاج فى تلك القوافل، ضمن خطط الدولة للتخفيف من أعباء الحياة والأحوال الاقتصادية.

أمل غنيم: «جزيرة الحجر» تحولت إلى قرية نموذجية بمركز الشهداء

ما أبرز القرى التى شهدت تغييراً حقيقياً بسبب مشروعات «حياة كريمة»؟

- قرية «جزيرة الحجر»، التابعة لمركز الشهداء بمحافظة المنوفية واحدة من القرى التى تحولت إلى قرية نموذجية بعد الانتهاء من مشروع الصرف الصحى، وبذلنا جهوداً كبيرة للارتقاء بالخدمة، حيث كانت القرية تعانى من الإهمال والمشكلات الصحية الناجمة عن عدم وجود خدمات الصرف الصحى إلى نموذج للقرية الحديثة التى توفر حياة كريمة للمواطنين، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بأعمال الصرف التى وفّرت بيئة مناسبة لأهالى القرية.

كيف كان حال القرية قبل وبعد مشروعات الصرف التى نفذتها «حياة كريمة»؟

- كانت قرية جزيرة الحجر تعانى من مشكلات صحية عديدة نتيجة انعدام خدمة الصرف الصحى، إلى جانب زيادة الرطوبة فى جدران المنازل، فكانت مشروعات الصرف الصحى تمثل ضرورة قصوى، وتمكنت «حياة كريمة» من تغيير شكل القرية تماماً، حيث تم توصيل الصرف الصحى إلى المنازل بعد إنشاء غرف صرف خاصة أمام كل منزل، ولا يمكن إنكار أن مشروع الصرف بشكل خاص ومشروعات «حياة كريمة» بشكل عام نجحت فى تحويل القرية إلى قرية نموذجية توفر كل الخدمات.

ماذا حققت «حياة كريمة» فى قطاع الصرف الصحى؟

- قطاع الصرف الصحى ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» شهد تطوراً كبيراً وملموساً، ووصل إجمالى المشروعات بقرى مركزى أشمون والشهداء إلى ما يقارب 104 مشروعات، وذلك بنسبة تنفيذ تصل إلى 84%، وتحديداً فى مركز الشهداء، وصل إجمالى عدد المشروعات إلى 45 مشروعاً، بنسبة تنفيذ 87%، أما فى قرى مركز أشمون، فقد وصل إجمالى عدد مشروعات الصرف الصحى إلى 59 مشروعاً بنسبة تنفيذ تصل إلى 82%.

ما أبرز المبادرات الخدمية التى أطلقتها «حياة كريمة» فى المنوفية؟

- أعتقد أن مبادرة «أنت الحياة» هى المبادرة الأبرز لحياة كريمة فى المنوفية، فمن خلالها تلقى الأهالى أشكالاً مختلفة من الدعم، سواء دعم صحى أو ترفيهى أو حتى توعوى وثقافى، حيث نظمنا قوافل طبية من أجل توفير خدمة الكشف المجانى على الأهالى، فضلاً عن تنظيم عدد من الندوات بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة من أجل زيادة وعى المرأة كالاهتمام بالأولاد، والاهتمام بصحتها وغيره، فضلاً عن الندوات التوعوية للشباب حول مخاطر التدخين والمخدرات بالتعاون مع صندوق مكافحة التعاطى والإدمان.

المستفيدون

فكرة تنظيم ملتقى توظيفى فى المنوفية والمحافظات الأخرى كانت نتيجة لجهود الرصد الميدانى التى تمكنت من معرفة أكثر ما يحتاج إليه الأهالى، وتمثل فى الوظائف الثابتة، خاصة مع بداية الصيف وموسم الإجازات، بالتالى قمنا بتنظيم الملتقى الذى عاد بنفع كبير على أهالى وشباب المحافظة، حيث تم توفير العديد من فرص العمل لكل المؤهلات، بالإضافة إلى تنظيم برامج تدريب تؤهلهم للنجاح فى المقابلة الشخصية.