وجه جديد لـ«المنوفية».. «التحالف الوطني» ينفذ برامج تنموية وخدمات طبية بالمجان.. و«حياة كريمة» ترتقي بالريف عبر 1606 مشروعات

عقد التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى مؤتمراً حاشداً فى محافظة المنوفية، اليوم، لعرض الإنجازات التى تمت فى المحافظة خلال الفترة الماضية، بحضور عدد من المتطوعين وأعضاء التحالف، وأهالى وقيادات المحافظة، واستعرض المؤتمر المشروعات الخدمية والتنموية والخدمات العلاجية لأهالى قرى ومراكز المحافظة بالمجان، ضمن جهود التحالف فى خدمة الفئات الأوْلى بالرعاية والأكثر استحقاقاً بمختلف محافظات الجمهورية.

ووفقاً لما جاء فى فعاليات المؤتمر، نظمت مؤسسة «حياة كريمة»، وجمعية الأورمان الخيرية، بالتعاون مع محافظة المنوفية، احتفالية كبرى، فى أغسطس الماضى، لتسليم 90 مشروعاً تنموياً و15 كُشكاً للفئات الأوْلى بالرعاية من أبناء المحافظة، فى إطار جهود التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى لخدمة الفئات الأكثر استحقاقاً بمحافظات الجمهورية، ضمن مبادرة «600 ألف باب رزق»، حضر الاحتفالية اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، وممثلو التحالف الوطنى، ومؤسسة «حياة كريمة»، وجمعية الأورمان، ووزارة التضامن الاجتماعى، والجهاز التنفيذى فى المحافظة، فضلاً عن عدد من المتطوعين.

ونظمت جمعية الأورمان، عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، قافلة طبية جديدة لدعم 88 مريضاً ومريضة وتعزيز التنمية الاجتماعية والتوعوية، تحت رعاية مديرية التضامن الاجتماعى بالمنوفية، وبالتعاون مع المستشفى الجامعى بشبين الكوم، وضمت قافلة جمعية الأورمان 10 تخصصات طبية: «صدر - عيون - أعصاب - عظام - مخ وأعصاب - سمعيات - جراحة عامة - أطفال»، وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن القافلة الطبية قدمت خدماتها فى «كفر الدوار بمركز الباجور، وقريتى العراقية ودبركى بمركز الشهداء، وقريتى ميت سراج والعجايزة بمركز قويسنا، وعزبة الطوخى وكفر شحاتة بمركز تلا»، مشيراً إلى إجراء جميع الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان، مع تحمّل نفقات انتقال المرضى ذهاباً وإياباً، فضلاً عن إجراء عمليات جراحية فى العيون وعمليات القلب، إلى جانب تسليم الأجهزة التعويضية بالمجان.

وأشار «شعبان» إلى أن الجمعية نفذت عدداً كبيراً من المشروعات الخيرية بمحافظة المنوفية، من بينها تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات والأسر غير القادرة، ومساعدة مرضى القلب والعيون لإجراء الجراحات المطلوبة، وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف الطبى، وكذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين فى المحافظة، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بدعم الفئات الأوْلى بالرعاية والأكثر استحقاقاً، وتماشياً مع جهود التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى.

ووفقاً لما جاء فى المؤتمر، نظمت مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة المنوفية، بالتعاون مع مكتب مشروعات «الأورمان»، قافلة طبية، فى نهاية العام الماضى، استهدفت توقيع الكشف الطبى على مئات المرضى غير القادرين، وتنقلت القافلة لتقديم خدماتها بالمجان بقريتى كفر طبلوها وكفر السكرية بمركز تلا، وقرى ساقية المنقدى وشما وجريس وعزبة مصطفى بمركز أشمون.

وشملت القافلة الطبية تخصصات «صدر - عيون - أعصاب - عظام - مخ وأعصاب - سمعيات - جراحة عامة - أطفال - باطنة - مسالك».

وكان التحالف الوطنى للعمل التنموى قد أعلن، فى نهاية 2022، عن إطلاق عدد من القوافل الطبية فى محافظة المنوفية لتقديم الخدمات اللازمة للأهالى، والكشف المبكر عن الأمراض المزمنة، ويواصل التحالف الوطنى للعمل الأهلى و«حياة كريمة» أنشطتهما، التى تجوب محافظات مصر المختلفة، لدعم الأسر الأكثر احتياجاً، وتقديم الدعم النقدى للعديد من الأسر، بالإضافة إلى العديد من الأنشطة الخدمية المختلفة.

تنفيذ توسعة محطة تنقية مياه «شما» بنسبة 100%.. وتوصيل الصرف الصحى بـ«أشمون والشهداء»

وضمن جهود التحالف الوطنى للعمل الأهلى برزت مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، التى حققت طفرة غير مسبوقة لدعم وتطوير الريف بمحافظة المنوفية، تمثلت فى إطلاق العديد من المشروعات للارتقاء بحياة المواطن البسيط، ووفقاً لما أعلنته المؤسسة فقد تمكنت خلال الفترة الماضية من تحقيق العديد من الإنجازات فى المحافظة، متمثلة فى إنشاء مشروعات خدمية فى قطاعات متنوعة، أبرزها مياه الشرب، فضلاً عن وصلات مياه الشرب المنزلية، إضافة لحفر آبار ارتوازية، ووفقاً لبيان صادر عن المبادرة، أكدت الانتهاء من تنفيذ مشروعات توسعة محطة تنقية مياه «شما» بنسبة تنفيذ 100%، والعمل على مشروعات شبكات مياه شرب فى قرى مركز الشهداء بنسبة تنفيذ 99.5%، بالإضافة إلى الأعمال الجارية فى تنفيذ محطات حديد ومنجنيز بنسبة تنفيذ 70%، وإطلاق مشروعات الصرف الصحى فى قرى مركزى أشمون والشهداء.

وبحسب بيانات إحصائية نشرتها المبادرة الرئاسية عبر صفحتها الرسمية على منصة التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، وصلت نسبة تنفيذ مشروعات المبادرة فى مركز الشهداء إلى 77.60%، بواقع 1078 مشروعاً فى المركز، وفى مركز أشمون وصلت النسبة إلى 84.30%، بواقع 528 مشروعاً على مستوى المركز، ووصل إجمالى المشروعات على مستوى المحافظة إلى 1606 مشروعات، بنسبة تنفيذ تفوق الـ81%، مؤكدة أن المشروعات تنوعت ما بين المجمعات الخدمية والزراعية، الصحة، الشباب والرياضة، الأبنية التعليمية، «سكن كريم»، وغيرها.

توزيع 1250 حقيبة على الطلاب ضمن «راجعين نتعلم»

وفى بداية العام الدراسى الماضى 2022-2023، حرصت «حياة كريمة» على رسم البسمة على وجوه الطلاب الأكثر احتياجاً ودعمهم، فأطلقت مبادرة «راجعين نتعلم»، التى جابت المحافظات، ومن بينها المنوفية، ووزعت 1250 حقيبة على طلاب المدارس، وقدمت المساعدات لـ3250 طالباً، من خلال الإعفاء من المصروفات المدرسية، إذ تكفلت المبادرة الرئاسية بسدادها، كما حرصت «حياة كريمة» على دعم الشباب، إذ وصل عدد مشروعات قطاع الشباب والرياضة فى المنوفية إلى 21 مشروعاً فى قرى مركز الشهداء، بنسبة تنفيذ وصلت إلى 97%، وبذلك تصبح هناك فرصة أمام شباب المنوفية لممارسة الأنشطة الرياضية والترفيهية وغيرهما من أشكال الأنشطة المختلفة فى أماكن مهيأة بشكل جيد، بما يسهم فى تطوير مهاراتهم.

أما قطاع الاتصالات والإنترنت، فشهد طفرة كبيرة بفضل جهود «حياة كريمة»، وفى 6 يوليو الماضى افتتح الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بعض المشروعات التى نفذتها المبادرة الرئاسية فى المنوفية، بالتعاون مع وزارة الاتصالات، وشملت تنفيذ شبكة اتصالات ومد كابلات ألياف ضوئية فى قرية شما بمركز أشمون، وافتتاح مكتبين للبريد «مكتب بريد قويسنا، ومكتب بريد شما»، بعد تطويرهما وتزويدهما بأحدث الأنظمة والحلول التكنولوجية لتقديم جميع الخدمات المالية والبريدية والحكومية وخدمات مصر الرقمية للمواطنين، ويقع مكتب بريد «قويسنا الرئيسى» على مساحة 90 متراً مربعاً ومجهز بـ8 نوافذ وعمالة مدربة على أعلى مستوى لتقديم الخدمات للمواطنين، ومزود بماكينة صراف آلى، بينما تبلغ مساحة مكتب بريد شما 100 متر مربع، ويقدم جميع الخدمات البريدية المتطورة من خلال 5 نوافذ ومزود بماكينة صراف آلى، وتؤدى جميع المكاتب الخدمات الحكومية البريدية والمالية المتكاملة مثل صرف المعاشات، وخدمات الشهر العقارى، وسداد مخالفات المرور، بالإضافة إلى الحسابات الجارية والحوالات المحلية والدولية، وخدمات المراسلات والطرود، والبريد السريع، وكذلك سداد فواتير الكهرباء والمياه والغاز، وخدمات التوفير البريدية، وخدمة سداد فواتير التليفون الأرضى.

أما عن قطاع التضامن الاجتماعى، فقد وصلت نسبة تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية بالقطاع إلى ما يفوق الـ72%، وتنوعت ما بين إنشاء مراكز للأسرة والطفولة، وكذا إنشاء وحدات اجتماعية، بالإضافة إلى إطلاق المبادرة الرئاسية فى القطاع الطبى، حيث يتم تدشين قوافل طبية فى مختلف قرى المنوفية تقدم خدمات الكشف والعلاج المجانى للأهالى الأكثر احتياجاً، كما تقوم بنقل الحالات التى تحتاج إلى رعاية طبية خاصة أو إجراء عمليات إلى المستشفى وتتكفل المبادرة بالعلاج.