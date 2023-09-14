علاقات تاريخية وصداقات قوية.. أطر التعاون الثنائي بين مصر ودول قارة آسيا

أطلقت دولة الصين مبادرة من الرئيس الصيني شي جين بينج، بالتزامن مع الذكرى العاشرة لإطلاق مبادرة «الحزام والطريق»، وذلك تمهيدًا لانعقاد القمة في بكين الشهر المقبل بمشاركة زعماء العالم.

وتوجهت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في زيارة رسمية إلى مدينة هونج كونج، للمشاركة في قمة الحزام والطريق، وذلك انطلاقًا لحرص الدولة المصرية لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين في قارة آسيا، تطبيقا لرؤية مصر 2030، حيث تناولت الوزارة في تقريرها أبرز المجهودات مع الدول الأسيوية ضمن العقات الثنائية للوزارة

العلاقات المصرية الصينية

وارتبطت مصر مع الصين بالكثير من العلاقات التاريخية التي تعد نموذج يحتذي به في التعاون، حيث شهدت العلاقات بين البلدين تطورات متتالية منذ عام 2014 بواسطة الدعم المقدم من قبل زعيمي البلدين، هذا وقد تم توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين.

خلال زيارة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، للعاصمة الصينية بكين يوليو الماضي، من أجل المشاركة في النسخة الأولى لمنتدى العمل العالمي للتنمية المشتركة، فقد تم توقيع مذكرة تفاهم مشتركة حول مبادرة التنمية العالمية، وتضمنت بند يفيد قيام الجانبين إنشاء آلية للتشاور على مستوى الإدارات والعمل على صياغة استراتيجية للتعاون الإنمائي لمدة 3 أو 5 سنوات.

وتم توقيع خطابات متبادلة من أجل إنشاء مركز تدريب مهني للمنطقة الاقتصادية بقناة السويس، بخلاف وجود عددا من الخطابات المتبادلة من أجل توريد 4 مجموعات من معدات أنظمة المركبات الأمنية المتنقلة لصالح وزارة النقل، وخطابات أخرى تمت من اجل إعداد دراسة الجدوى لمشروع معمل السلامة الحيوية.

العلاقات المصرية اليابانية

وشهدت العلاقات الاقتصادية بين مصر واليابان تطور كبير خاصة خلال العام الجاري بالتزامن مع زيارة رئيس وزراء اليابان لمصر، ولقاءه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حيث شهدت الزيارة توقيع مذكرة تفاهم للشراكة الاستراتيجية بين وزارة التعاون الدولي، والبنك الياباني للتعاون الدولي «جيبك»، هذا وقد تم الاتفاق على الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى «شراكة استراتيجية»، الأمر الذي سيعزز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

العلاقات المشتركة مع كوريا الجنوبية

وأعلنت كوريا الجنوبية العام الماضي اختيار مصر كشريك استراتيجي في مجال التعاون الإنمائي مدة 5 سنوات، وجاء ذلك انعكاسًا للزيارات المتبادلة من قبل قادة البلدين منذ عام 2016، الأمر الذي عزز العلاقات المشتركة، وجرى بناءه بواسطة التعاون القائم في مجالات مختلفة، منها التعليم العالي والتدريب المهني، وتكنولوجيا المعلومات، وتمكين المرأة، والبنية التحتية المستدامة.

العلاقات المصرية الهندية

في أوائل عام 2023 شهدت العلاقات بين البلدين نقلة نوعية، على خلفية زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية إلى الهند يناير الماضي، بخلاف زيارة ناريندرا مودي، رئيس وزراء الهند، لمصر شهر يونيو الماضي، وجرى الاتفاق على ترفيع مستوى العلاقات بين البلدين بما يفتح آفاق التعاون المشترك، وبسبب تلك التطورات فقد قرر مجلس الوزراء تشكيل اللجنة الوزارية «وحدة الهند»، حيث ستتولى وزارة التعاون الدولي التنسيق بين الجهات الوطنية لوضع أولويات ومجالات التعاون مع الجانب الهندي.

علاقات مصر وسنغافورة

وفق تكليف صادر من قبل رئاسة مجلس الوزراء، فتم بحث متطلبات تعزيز العلاقات المشتركة بين البلدين عبر التنسيق مع الأطراف المعنية، من أجل دفع التعاون في ثلاثة مجالات رئيسية كـ«تيسير التجارة، رقمنة الموانئ والموانئ الذكية، بناء القدرات في قطاع النقل البحري».