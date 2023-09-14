كل ما تريد معرفته عن مدرسة مجمع الجلود.. الطالب يحصل على 700 جنيه شهريا

أعلن مركز صناعات الجلود المتطورة، والمسؤول عن إدارة مدينة الجلود في العاشر من رمضان، أمس الأربعاء، بدء استقبال دفعة جديدة من الطلاب في مدرسة مجمع الجلود الثانوية الفنية.

معلومات عن مدرسة مجمع الجلود الثانوية الفنية

وتستعرض «الوطن» تفاصيل مدرسة مجمع الجلود والمميزات التي يحصل عليها الطلاب خلال فترة الدارسة داخلها، وهي كالتالي:

1 - مدة الدراسة تصل بها: 3 سنوات.

2 - هدف المدرسة هو تطوير مهارات كافة الطلاب، بالإضافة إلى تعزيز معرفتهم في مجال صناعة المنتجات الجلدية.

3 - يحصل الطالب على راتب شهري يصل في السنة الدراسية الأولى إلى 500 جنيه، وفي السنة الثانية 600 جنيه، أمام في السنة الثالثة يصل إلى 700 جنيه.

4 - المدرسة توفر زي موحد لجميع الطلاب.

5 - إتاحة وسائل مواصلات لجميع الطلاب تنقلهم إلى المدرسة.

6 - توفير وجبات يحصل عليها الطلاب في مختلف المراحل.

7 - تضم المدرسة وحدة إنتاجية تشمل أحدث الماكينات من أجل حصول الطلاب على تدريب عملي مميز.

8 - الطاقة الاستيعابية لمدرسة مجمع الجلود إلى 180 طالباً.

9 - تؤهل المدرسة الطلاب لسوق العمل في مجال صناعة الجلود.