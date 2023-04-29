شعبة الجلود تتوقع زيادة المعروض من الخام بشكل كبير خلال عيد الاضحى

أكد محمد مهران، رئيس شعبة الجلود بغرفة القاهرة التجارية، ورئيس المكتب الإقليمي للاتحاد العربي للمصنوعات الجلدية، أن أسعار المنتجات الجلدية لم يحدث بها تغيير ملحوظ خلال الفترة الماضية، بسبب الركود الذي تشهد الأسواق، وحتى لا يتحمل المستهلك المزيد من الأعباء.

حجم الطلب على الجلود الفترة الحالية

وأضاف مهران أن حجم الطلب متواضع علي المنتجات الجلدية في الوقت الحالي، رغم العروض المقدمة من قبل المحلات، بينما يزداد الاقبال على شراء المنتجات الجلدية خلال المواسم، كبداية دخول المدارس، وموسم عيد الأضحى.

متوسط أسعار الجلود في مصر

وأوضح مهران، في تصريحات لـ«الوطن»، أن المعروض من الجلود الخام يزداد بشكل كبير خلال موسم رمضان وعيد الأضحى، ويتراوح سعر الجلد البقري في المتوسط ما بين 400 و500 جنيه، كما يتراوح سعر الجلد الجاموس من 200 إلى 300 جنيه، بينما يتراوح سعر العزب من 200 إلى 250 جنيهاً.

مصر مصدرة للجلود

وأشار رئيس شعبة الجلود بغرفة القاهرة التجارية الي أن مصر تقوم بتصدير الجلود للعديد من الدول، منها الصين والهند ودول شرق آسيا، بالإضافة إلي عدد من الدول الأوروبية، بينما يتم هدر الهالك ولا يتم تصديره.

وطالب مهران بصدور قرار استثنائي من وزير الصناعة، قبل كل عيد الأضحى، يسمح بتصدير الهالك من الجلود، لأنها تهدر ولا يتم الاستفادة منها، بينما يمكن لدول أخرى إدخالها في العديد من الصناعات، مثل صناعة الجلاتين، كما طالب بتخفيض فاتورة المياة بنسبة 50% كنوع من الدعم الموجه لمصنعي الجلود داخل مدينة الروبيكي، متوقعاً زيادة معدل الطلب على الجلود خلال الفترة المقبلة، مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك.