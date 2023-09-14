«بيومي» يٌمارس لعبة «التحطيب» لأكثر من 25 عاما: «بتجري في دمي»

صغيرًا مٌلء عينيه بالتحطيب، طالت يداه فاستمسك بالعصا، وأصبح حُبه لها يجري في عروقه، لم يتخل عنها منذ بدايته وما إن تمكن منها استمر في ممارستها لأكثر من 25 عاما، لف بلاد وبلاد ليمارس «التحطيب» في أوقات المناسبات والموالد مع الآخرين، في رحلات حماس وشغف للفوز على الكبار.

ممارسة لعبة التحطيب

أكثر من 25 عاما، احترف «بيومي»، صاحب الـ 47 عاما لعبة التحطيب لا يستطيع التوقف عن رفع العصا، الكل يُسيطر عليه شعور الرهبة عن الدخول في المنافسة معه، إذ قبل البدء في اللعبة بينهم، يقولون له:«عارفين أنك أنت الكسبان»، هذا يُزيد الحماس بداخله يجعل عصاه لا تنحني أبدا في ساعة العصرية.

وعلى أنغام المزمار الصعيدي، يلعب «بيومي»، التحطيب مرتديا الجلابية الصعيدي والوسادة البيضاء«الشاش الأبيض»، حافي القدمين، وسط أرضية ترابية، يٌدقدق قدميه عليها، يٌبرز مهارته في «لعبة العصا»، التي يعتبرونها تجسيدًا لمعاني الشجاعة والقوة والشهامة وسرعة البديهة، على غرار الأجداد الذين سجلوها على جدران معابدهم، بحسب حديثه لـ«الوطن».

يجتمع «بيومي» مع أصدقائه كبار السن الذين يحترفون اللعبة مثله في أحد شوارع بلده، ومن حولهم الأطفال والشباب لمشاهدة اللعبة، في حين يٌمارس شخص دور الحكم، وعندما يقترب أحد الأطراف من الآخر ويرفع العصا عليه، ترتفع أصوات الجميع من حولهم مرددين «الله عليك يا حبيب والديك»، تلك الكلمات التشجيعية التي تُزيد الحماس بين الطرفين.

الاحتراف في ممارسة التحطيب

أصبح «بيومي» من أكثر أهالي بلده احترافا في رفع العصا، لا يقبل الهزيمة أبدا، إذ في أوقات المناسبات والموالد يتلقى اتصالات هاتفيا من مختلف المحافظات يدعونه لحضور اللعبة، ما يجعل شعور الفرحة والسعادة تٌسيطر عليه، لدرجة أنه يلعب أكثر من مرة طوال اليوم: «اللعبة مش أي حد يعرف يلعبها ولازم يكون اتعلمها صح من هو وصغير عشان يعرف يحمي نفسه كويس من العصا»، ورغم احتراف ابن محافظة أسوان، إلا أنه لم يورث هذه المهارة لأبنائه، نظرا لاندثار اللعبة.

حب ممارسة لعبة التحطيب

لا يستطيع «بيومي» التخلي عن ممارسة لعبة «التحطيب»، إذ وصفها بكلمات مؤثرة عبرت عن مدى حبه وتمسكه بها «بتجري في دمي»، ومع مرور الوقت بدأ الرجل الأربعيني يٌعلم الأخريين، أساسيات اللعبة حتى احترفوا بها، أصبحوا منافسين له.