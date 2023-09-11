«مساء DMC» يعرض تقريرا عن صناعة العصا.. سعرها قد يصل لـ30 ألف جنيه

عرض برنامج «مساء DMC»، المذاع على قناة «DMC»، وتقدمه الإعلامية دينا الوكيل، تقريرا تلفزيونيا بعنوان: «العصا والنبوت.. حكاية حرفة مصرية».

أفلام عملت في الورشة.. منها جعفر العمدة

وقال صبري عرفات، صاحب ورشة لصناعة «العصا والنبوت» بالدرب الأحمر، «صناعة العصا دي وارثها أبا عن جد، وبتدخل في مجالات كتيرة، وشاركنا في شغل الورشة من أيام والدي فيلم التوت والنبوت وسعد اليتيم والضوء الشارد وجعفر العمدة، وصناعة العصا من التراث المصري».

وتابع: «فيه ناس بتطلب عصا يدها تكون مصنوعة من الذهب، وتكون العصابة نفسها من الخشب النادر، وسعر العصابة يختلف، وأغلى عصاية صنعها كانت رأسها من الذهب وجسمها من الفيروز المستورد من الهند».

عصا يبلغ سعرها 30 ألف جنيه

وواصل: «يمكننا صناعة العصايات دي بحسب طلب الزبون، فيه بـ 50 جنيهاً، وفيه عصاية توصل لـ 30 ألف جنيه، حسب الخامة والأشياء التي يطلبها الزبون، وصناعة العصاية في مصر بتتوارث، وبعلمها لأولاد وأولاد أولادي وشغالين معايا وحبينها وبيتعلموا في الوقت نفسه»