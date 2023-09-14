بعد تقرير «الوطن».. «ويكيبيديا» تصحح تاريخ وفاة سيد درويش

بعد التقرير الذي انفردت به «الوطن» منذ أيام حول التاريخ الصحيح لوفاة فنان الشعب سيد درويش، الذي أوضحت فيه بالمستندات أن وفاته كانت في الخامس عشر من شهر سبتمبر عام 1923، وليس في العاشر من شهر سبتمبر من العام نفسه، قامت الموسوعة الإلكترونية «ويكيبيديا»، بتعديل وتصحيح تاريخ وفاة سيد درويش، التي ظلت تستخدمه لأكثر من 20 عاما، معتمدة في ذلك على المستندات التي نشرتها صحيفة «الوطن».

كانت «الوطن» قد بحثت في كافة المذكرات والكتب الموثقة التي صدرت عن الفنان الراحل سيد درويش، من بينهم كتاب «من أجل أبي سيد درويش» الذي أصدره نجله حسن درويش، ونفت جميع تلك الإصدارات تماما هذا التاريخ واجتمعت جميعها على أن تاريخ رحيله هو الخامس عشر من شهر سبتمبر من عام 1923.

ومن المصادر التي أكدت التاريخ الصحيح لفنان الشعب، سيد درويش، موسوعة أعلام الموسيقى العربية، التي أصدرتها مكتبة الإسكندرية، ضمن مركز توثيق التراث الحضاري والطبيعي، الذي كان من إعداد الدكتورة إيريس فتح الله، وحسن درويش، ومحمود كامل، بالإضافة لكتاب رحلة حب مع سيد درويش لصلاح طنطاوي.