رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

زوجة حفيد سيد درويش: انتقل إلى القاهرة بسبب نصيحة سلامة حجازي

كتب:

يارا أشرف
12:25 م | الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
سوزان مهدي زوجة حفيد الفنان الراحل سيد درويش

سوزان مهدي زوجة حفيد الفنان الراحل سيد درويش

قالت سوزان مهدي زوجة حفيد الفنان الراحل سيد درويش، إنَّ سيد درويش كان يعيش في محافظة الإسكندرية، وعندما سمعه الشيخ سلامة حجازي نصحه بالسفر إلى القاهرة لأن فيها مسارح كبيرة «قاله مستقبل الموسيقى في ايدك».

تنفيذ نصيحة الشيخ سلامة حجازي

وأضافت «سوزان مهدي»، خلال لقائها على القناة الأولى والفضائية المصرية: «سيد درويش سمع كلام أستاذه الشيخ سلامة حجازي وعاش في شبرا مع زوجته وأسرتها واشترى البيت وتعاون مع أولاد عكاشة ومنيرة المهدية وبيرم التونسي وبديع خيري ونجيب الريحاني وعلي الكسار وجورج أبيض وكتب كل روايته في هذا البيت بجزيرة بدران في منطقة شبرا».

منزل سيد درويش في شبرا

وتابعت: «عاش قرابة 11 سنة في هذا البيت، ولدينا في هذا البيت الجرامافون الخاص به ودولاب الأسطوانات الذي كان يمتلكه والنوت الأصلية بخط يده و26 أوبريت وروايات كاملة وأسطوانات نادرة وسرير، ولم نغير الحائط أو البلاط حتى الآن، لكن ستتمّ عمليات الترميم قريبًا حتى نحافظ على المنزل، وقمنا من قبل بأعمال ترميم مرتبطة بالمياه والسباكة، كما أنَّ الواجهة الخارجية سيتمّ ترميمها».

اقرأ المزيد:

«عبقري الموسيقى ومجددها».. القناة الأولى تحتفي بمئوية سيد درويش

دار الوثائق القومية: ندوة فنية عن سيد درويش بحضور هاني شنودة غدا

الأهلي يعلن عن الصفقة الجديدة على أنغام سيد درويش

سيد.. درويش النغم والطرب

مصطفى عمار: فن سيد درويش تخطى زمنه وظل خالدا في ذاكرة مصر والوطن العربي
بقلم يارا أشرف