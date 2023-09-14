الأرصاد المغربية تحذر من أمطار تضرب المناطق المتضررة من الزلزال خلال ساعات

أفادت الأرصاد المغربية، بأن البلاد ستشهد اليوم الخميس ويوم غد الجمعة، زخات مطرية ورعدية أحيانا، وتحدث في المناطق المنكوبة بالزلزال، مطالبة الأشخاص بتوخي الحيطة والحذر، لتفادي وقوع أضرار أخرى أو حتى سقوط ضحايا جدد.

الأرصاد المغربية تحذر من أمطار في مكان الزلزال

وفي الوقت نفسه، طالب الحسين يوعابد، مسؤول التواصل بمديرية الأرصاد الجوية المغربية، بضرورة التزام الحيطة والحذر في ظل توقعات حدوث أمطار في الأماكن التي حدث فيها زلزال الحوز، متابعا: «الانتباه إلى تساقط الأحجار والتوجه إلى المناطق الأكثر أمانا».

الأرصاد المغربية تشير إلى إمكانية حدوث أمطار في مناطق الزلزال المنكوبة

وأشار يوعابد، مسؤول الأرصاد المغربية، إلى أن المغرب يشهد أمطارا في المناطق المتضررة من الزلزال، وستشهد أيضا «سحب غير مستقرة شرق البلاد والأطلس المتوسط ومناطق الجنوب الشرقية، حيث ستكون مصحوبة بالبرد والرياح المعتدلة في المناطق الشمالية والأطلس الكبير».

الأرصاد المغربية وحديث عن أمطار في مناطق الزلزال

وتوقعت الأرصاد المغربية حدوث أمطار في مناطق الزلزال وسط احتمال حدوث زخات رعدية إلى معتدلة ما بين 10 إلى 20 مليمترا شمال شرق ورزازات ونواحي أزيلال، كاشفا عن إنه سيتم تسجيل زخات رعدية ضعيفة اليوم بمناطق الحوز وتارودانت، وستكون أقل حدة يوم غد الجمعة.

ووقع زلزال في المغرب مساء الجمعة 8 سبتمبر بشدة 7 ريختر وأعلنت البلاد حالة الحداد 3 أيام ونزل ملك المغرب محمد السادس لتفقد المصابين في المستشفيات وظهر وهو يتبرع بالدم بحسب وكالة الأنباء المغربية الرسمية.